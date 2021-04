Jacqueline maakt elke dag eten voor daklozen: ‘Het zijn ook mensen’

Ondanks haar eigen problemen is Jacqueline Supriana iedere dag bezig om andere mensen te helpen. De Hagenees in hart en nieren rijdt in de zomermaanden van maandag tot en met vrijdag in haar scootmobiel door Den Haag om daklozen mensen van eten en drinken te voorzien. Want, zegt Jacqueline: ‘Zij zijn ook mens’.

Jacqueline is zelf al jarenlang ziek. ‘Ik ben honderd procent afgekeurd. Ik leef dag en nacht met pijn, maar ik laat mij door mijn ziekte niet de grond induwen. Ik blijf doorklonken.’ En ondanks die pijn staat de geboren Antilliaanse dus iedere dag in de keuken om in grote pannen eten voor zo’n dertig personen te maken. ‘Ik weet dat die jongens het moeilijk hebben op straat, ze slapen in de kou, maar ze zijn ook mens. Niet alleen wij die het goed hebben, moeten eten en drinken. Ook daklozen hebben het nodig. Ik vind dat als je iemand een handje kunt geven, je dat moet doen,’ aldus Supriana.

De ingrediënten voor de maaltijden betaalt Jacqueline allemaal uit eigen zak. ‘Ik heb zelf niet veel geld, maar ik heb geleerd hoe ik met mijn centjes moet omgaan. Ik kook sowieso altijd graag voor veel mensen, dus dan geef ik het graag aan de daklozen.’ Naast de maaltijden, deelt Jacqueline ook fruit, snoep en blikjes frisdrank uit. Het fruit en de frisdrank krijgt ze van gulle lokale ondernemers die bij haar in de buurt wonen, maar ze hoopt dat meer mensen haar willen helpen. ‘Ik hoop dat mensen die dit zien mij willen helpen. Er zijn zoveel daklozen mensen. Zij verdienen het.’

Jacqueline helpen? Wij brengen je met haar in contact

Als je Jacqueline wilt helpen, laat het ons dan weten. Dan brengen wij je met haar in contact. Mail naar: redactie@denhaagfm.nl.

Verslaggever Pim Markering volgde Jacqueline met zijn camera. Bekijk de video hieronder: