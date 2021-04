Graffiti siert vanaf 5 mei bouwschuttingen bij Provinciehuis

Meerdere graffitispuiters zijn in de weer op het Binnenplein van het Provinciehuis. Momenteel wordt het gebouw gerenoveerd en daarom staan er schuttingen om de werkzaamheden heen. De kunstenaars mogen met hun spuitbus die schuttingen versieren. Den Haag FM nam alvast een kijkje.

De graffiti-artiesten hebben de opdracht gekregen om de schutting te bespuiten met het thema: ‘Na 75 jaar vrijheid’. Alles was mogelijk voor de spuitbusschilders, als het maar iets met het thema te maken had. ‘Als je langs de schutting loopt zal je zien dat je denkt: ” Wat heeft dat met vrijheid te maken?”. Maar overal zit wel een verhaal achter. Dat is persoonlijk en voor iedereen anders’, vertelt projectleider Patrick Goos van Artdrenaline. ‘Voor mij vrijheid dat ik mijn huis uit kan stappen, mijn spuitbussen kan pakken en heen kan rijden waar ik wil om mijn kunsten te laten zien.’

Vanaf 5 mei zijn de kunstwerken af en mag iedereen een kijkje komen nemen. Na dit graffitiproject volgen er nog twee, waarbij de kunstenaars hun spuitbus op een ander thema los mogen laten op het Binnenplein.