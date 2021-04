Wethouder Martijn Balster (PvdA) in Spuigasten over Dag van de Arbeid

Oud-VVD-politicus Hans van Baalen (60) overleden

Meer in

Oud-VVD-politicus Hans van Baalen is op 60-jarige leeftijd overleden. De Hagenaar stierf na een kort ziekbed in een ziekenhuis in Rotterdam. Een vriend van zijn familie heeft dat gemeld aan het ANP. Hij laat een vrouw en zoon achter.

Van Baalen zat van 1999 tot 2009 in de Tweede Kamer namens de VVD. In 2002 kwam hij door het grote verlies van zijn partij niet in de Kamer, maar na de verkiezingen van 2003 keerde hij weer terug.

In 2009 maakte hij de overstap naar Brussel, waar hij lid werd van het Europees Parlement. Hij hield zich voornamelijk bezig met buitenlandse zaken en defensie. Vanaf 2015 was hij partijvoorzitter van de ALDE, de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa. Namens Nederland is de VVD aangesloten bij die partij.

Een van de laatste interviews die Van Baalen gaf, was een jaar geleden in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Hij sprak daarin over de Brexitdeal.