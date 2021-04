Robbie de Huismuzikant en D. Chesron naar finale Haags Songfestival

De tweede voorronde van het Haags Songfestival 2021 is gewonnen door Robbie de Huismuzikant en D. Chesron. Deze twee acts zien we op vrijdag 14 mei om 20.00 uur terug in de finale van het Haags Songfestival op Den Haag TV en online. Het Haags Songfestival wordt gepresenteerd door Sjaak Bral.

Afgelopen vrijdag 30 april streden opnieuw zeven acts om twee plekken in de finale. Een deskundige jury met drummer Max Mollinger van de band Gruppo Sportivo, musicalzangeres Nurlaila Karim en studiobaas Erik Kuylaars koos voor de vrolijke gezelligheid van het nummer Den Haag, Den Haag van Robbie de Huismuzikant en het rapnummer Wie gaat er mee? van hiphopartiest D. Chesron.

In de eerste voorronde wist het driekoppige Cycle and the City en zanger Onwijs Gijs al een finaleplek te veroveren.

Robbie Huismuzikant

Achter de naam Robbie de Huismuzikant gaat de ervaren muzikant Rob Sprinkhuizen schuil. Robbie is 55 jaar en woont in de wijk Leyenburg.

https://youtu.be/47ONw90DoCY

Als professioneel drummer heeft hij al een flinke carrière achter zich. Zo trad hij onder meer op tijdens festivals als North Sea Jazz en Lowlands. Hij heeft een eigen drumschool en tourde jarenlang langs de Nederlandse theaters met een cabaretprogramma. In verpleeghuis WZH De Strijp werd Robbie ontdekt als ‘bejaarden-entertainer’ en sindsdien treedt hij vaak op als ‘huismuzikant’ in verzorgingshuizen.

D. Chesron

Arjan de Boer is 34 jaar en woont in Mariahoeve. Hij stond als 12-jarige voor het eerst op een podium bij een schoolmusical. Na afloop deed hij met een vriendje een rap op het podium en toen kregen ze een groot applaus.

https://youtu.be/7Yq1wsYOl90

Dat smaakte naar meer: D. Chesron, zoals de rapnaam van Arjan luidt, is inmiddels in Den Haag bekend van hiphopformaties als DHC, De Fractie en H3C Squad. Het nummer Wie gaat er mee? is geïnspireerd door oude Haagse dichters zoals Constantijn Huygens.

Finale

De derde voorronde van het Haags Songfestival is komende vrijdagavond 7 mei te zien als televisieprogramma op Den Haag TV en als stream op denhaagfm.nl. De finale is te zien op vrijdag 14 mei vanaf 20.00 uur.

Het winnende lied van het Haags Songfestival wordt uitgebracht op een fysieke geluidsdrager naar keuze (vinyl, cassette of cd-single). Daarnaast krijgt de winnaar een grote beker mee naar huis en kan hij of zij uiteraard rekenen op eeuwige roem. Voor het Haags Songfestival 2021 kwamen ruim zestig aanmeldingen binnen bij de organiserende R.G. Ruijs Stichting.

Geschiedenis

In 2020 was het precies vijftig jaar geleden dat voor het eerst een ‘Haags Songfestival’ werd gehouden. De winnaars van dat ‘super Haags liedjesfestijn in uitverkocht Congresgebouw’ (aldus de Haagsche Courant) waren componist W. Verhoeven en tekstdichter F.E.M. Verberckmoes met hun lied Den Haag, daar woon ik graag.

In 2003 werd voor de tweede keer een lokaal songfestival gehouden in Den Haag. De liedjeswedstrijd, waarvan de finale plaatvond in het World Forum, werd toen gewonnen door Rinus Koevoets met het nummer ’t Mooiste dialect.

Uitzendingen op Den Haag TV

Derde voorronde: vrijdag 7 mei om 20.00 uur, daarna de hele avond en in het weekend herhalingen

Finale: vrijdag 14 mei om 20.00 uur, met herhalingen op zaterdag 15 mei en zondag 16 mei

Kijk hier de volledige uitzending van de tweede voorronde terug

Het Haags Songfestival 2021 is een productie van de R.G. Ruijs Stichting en wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Cultuurschakel, Prins Bernhard Cultuurfonds, Den Haag FM en Omroep West.