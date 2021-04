Wethouder Martijn Balster (PvdA) in Spuigasten over Dag van de Arbeid

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag wethouder Martijn Balster (PvdA) te gast over de Dag van de Arbeid.

Geen grote optochten, militaire parades of zelfs een dag vrij. 1 mei – de Dag van de Arbeid – gaat hier stilletjes voorbij. In bijna heel Europa zijn mensen op deze dag vrij om de Dag van de Arbeid te vieren.

De Dag van de Arbeid heeft zijn oorsprong in de Verenigde Staten. Daar staakten de vakbonden al in de negentiende eeuw op 1 mei voor een achturige werkdag. Die eis werd overgenomen door de Socialistische Internationale in Europa. Vanaf 1890 werd ook op dit continent op 1 mei gestaakt en gedemonstreerd voor de achturige werkdag.

Wat is de betekenis van de Dag van de Arbeid anno 2021? PvdA’er Balster geeft in Spuigasten zijn visie hierop.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

