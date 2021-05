Arjan is natuurkundeleraar van het jaar: ‘Leuke kinderen afleveren bij diploma is het leukste wat er is’

Arjan van der Meij (51) mag zich vanaf nu de beste natuurkundeleraar van Nederland noemen. ‘Leuke kinderen afleveren bij het diploma, dat is het leukste wat er is.’

Al 26 jaar geeft Arjan les op het Christelijk College De Populier in de Bomenbuurt. Volgens hem het mooiste beroep dat er is. ‘Je krijgt de kinderen binnen als puppy’s en het zijn jonge honden als ze vertrekken.’ De leerlingen zien opgroeien vindt hij dan ook geweldig.

Zelf is Arjan nogal bescheiden over zijn prijs. Twee maanden geleden hoorde hij dat de rector van de school hem had voorgedragen. ‘Dat vond ik wel wat ongemakkelijk. Onderwijs maak je met z’n allen. Het is niet één docent die dat doet. Ik doe mijn best, ik doe leuke dingen en zo vrolijk mogelijk.’

Excellent onderwijs

Volgens de jury is Arjan ‘een gedreven persoon die excellent onderwijs geeft, geliefd bij leerlingen en gewaardeerd door collega’s en die tevens een bijdrage levert aan de maatschappij’.

Daar sluit rector Rob van Oevelen zich bij aan: ‘Toen ik twee jaar geleden bij het eindexamen was, kwam Arjan binnen en gaf elke leerling een potlood met een persoonlijke inscriptie om ze voorafgaande aan het examen een hart onder de riem te steken. Dat vond ik heel bijzonder. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand in Nederland is die de titel meer verdient dan hij’.

Oud-leerlingen: ‘Wij wisten het allang’

Ook leerlingen zijn enthousiast over Arjan. ‘Omdat hij inziet dat pubers pubers zijn. Dat komt misschien omdat hij zelf ook soms een beetje een puber is’, zegt een oud-leerling. ‘Hij heeft ook altijd door waar de moeilijkheden van zijn vak liggen voor leerlingen, ondanks dat dit voor hem zelf geen moeilijkheden zijn’, zegt een andere oud-leerling.

En dat doet Arjan wel wat. ‘Wat ik leuk en onroerend vindt, dat ik een berichtje kreeg van mijn oude stagebegeleider, die was trots op me. Net als oud-leerlingen die zeggen: “Wij wisten het allang”. Dat is het allerbeste wat je kan overkomen.’

Ook vindt Arjan het heel leuk voor zijn moeder. ‘Mijn moeder is heel trots. Die kan tegen haar vriendinnen zeggen: “Dat is mijn zoon!”.’

‘Van mijn bètavrienden kreeg ik een frituur’

Vanwege de coronamaatregelen was de uitreiking digitaal. ‘Het was een feestelijke uitreiking, maar het was leuk geweest om de oorkonde uit handen te krijgen in plaats van via de post.

Arjan had geen flauw idee dat hij de prijs zou winnen. ‘Ik dacht niet dat ik het zou worden.’ Hij zat met een paar collega’s en de directie van de school in een lokaal te kijken naar een online conferentie van de Nederlandse Natuurkundevereniging. Achteraf bleek dat iedereen het al wist, behalve hij. ‘Ik kreeg bloemen en drank en van mijn bètavrienden een frituur, voor de vrijdagmiddagborrel.’

‘Je krijgt er heel veel voor terug’

Arjan kan nu tijdens de meivakantie genieten van zijn prijs en gaat daarna weer met veel liefde naar school. ‘Ik heb me nu voorgenomen ervoor te zorgen dat meer mensen leraar worden. We hebben een lerarentekort, maar het is een supergaaf beroep. Ik wil uitdragen dat anderen dat ook moeten overwegen. Er wordt altijd gezegd “leraar is een zwaar beroep”, dat is voor een gedeelte ook zo, maar je krijgt er heel veel voor terug.’

LEES OOK: Cherelle is een van de gezichten van de campagne Word leraar in Den Haag: ‘Als ik over mijn vak praat, straal ik’