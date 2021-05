DI-RECT sluit Bevrijdingsfestival af vanuit Madurodam: ‘Dit brengt dingen mooi samen’

DI-RECT wordt de hekkensluiter van het Bevrijdingsfestival. De bekende rockband geeft komende woensdag 5 mei een uniek concert vanuit Madurodam. Het concert is te zien via Den Haag TV en denhaagfm.nl.

Organisator Robert Jan Rueb is blij dat de Haagse band een uur lang gaat optreden, maar had de band liever voor een hossende menigte gezet. ‘We hadden gehoopt dat we op het Malieveld terecht hadden gekund’, zegt hij tegen Den Haag FM. ‘Maar dit is een prima alternatief. We zijn in ieder geval blij dát we wee een Bevrijdingsfestival kunnen houden, want vorig jaar zat het er niet in.’

Madurodam als decor voor DI-RECT is niet per toeval gekozen. De miniatuurstad is vernoemt naar George Maduro, een verzetsheld die een grote rol speelde in de Tweede Wereldoorlog. Hij stierf in 1945 in een concentratiekamp, vlak voor de bevrijding. Zijn ouders hebben een startkapitaal beschikbaar gesteld om Madurodam te bouwen, wat zij zien als monument voor hun enige zoon.

De band heeft er heel veel zin in om op deze bijzondere locatie te spelen. ‘Deze tijd brengt ook leuke dingen met zich mee, dat je op andere plekken kunt spelen dan waar je normaal speelt. En Madurodam is een monument ter nagedachtenis aan die verzetsheld, George Maduro. Dat brengt de dingen mooi samen’, aldus de lead-zanger

Verslaggever Bob Brinkman maakte alvast een rondje in het decor van het Bevrijdingsdagconcert van DI-RECT.

5 mei staat Den Haag TV vanaf 13.00 uur in het teken van het Bevrijdingsfestival. Nicolette Krul praat vanuit het PAARD de dag aan elkaar, met optredens van onder andere Tino Martin, MEROL, Suzan en Freek en Davina Michelle. Om 21.00 uur wordt er overgeschakeld naar Madurodam, waar DI-RECT de dag feestelijk afsluit.