FC Skillz sluit zich aan bij De Haagse Norm

Voetbalclub FC Skillz gaat zich aansluiten bij het samenwerkingsverband De Haagse Norm. Dat is een samenwerking over normen en waarden op het voetbalveld tussen meerdere Haagse voetbalclubs, de gemeente, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en Stichting Werkgever Sportclub Den Haag (WSDH).

De samenwerking is begonnen in 2017, toen sloegen de clubs, de gemeente, de KVNB en WSDH de handen in elkaar en hebben zij regels afgesproken over de waarden en normen binnen het Haagse voetbal. De aangesloten clubs hebben afspraken gemaakt en regels opgesteld voor arbitrage, ouders, aanvoerders, spelers, bestuurders, trainers en coaches. Een regel over ouders is bijvoorbeeld: ‘Positief aanmoedigen zien we graag. Het begeleiden en coachen van het spel wordt overgelaten aan de coaches en arbitrage.’

‘De kernwaarden van FC Skillz sluiten naadloos aan op de waarden van de Haagse Norm’, zegt Terry Konings, voorzitter van de voetbalclub. ‘Het is belangrijk om als clubs met elkaar in gesprek te blijven en te leren van elkaar als het gaat om de ontwikkeling binnen de voetballerij.’

FC Skillz is de 32ste club die zich aansluit bij de samenwerking.