‘Hoe kan ik dit ooit betalen?’ Singer-songwriter maakt aanstekelijk lied over parkeren voor een tientje op Scheveningen

‘Kom schat, we gaan op pad. Een lekker dagje naar het strand.’ Zo begint het nummer ‘Parkeren voor een tientje’ van singer-songwriter Bjorgen van Essen. Geheel gewijd aan, je raadt het al, het plan om de prijs voor betaald parkeren op Scheveningen te verhogen naar tien euro per uur.

De maker is duidelijk bang dat hij door de prijsverhoging niet meer naar het strand kan in de zomer. ‘Ik speel voor lege zalen. Dus hoe kan ik dit ooit betalen?’, zingt Bjorgen van Essen over de prijsverhoging. ‘Ik smeer me in met irritatiefactor vijftig.’

Op de populaire website Dumpert is het lied al meer dan 70.000 keer bekeken en kan het lovende reacties verwachten. ‘Ja jongen, wij snappen ook niet dat jij lege zalen hebt. En kansloze, inspiratieloze volle zalen trekken’, schrijft één reageerder. Op YouTube zijn de reacties net zo enthousiast. ‘Marco Borsato, kijk je? Zo zing je mooi zonder de hele tijd te huilen!’, schrijft iemand op YouTube.

Het plan om de prijzen voor parkeren in de badplaats te verhogen komt voort uit de parkeeroverlast op Scheveningen vorige zomer. Toen waren er grote parkeerproblemen, terwijl de parkeergarages nagenoeg leeg waren. Vooral bewoners kregen toen de gevolgen voor de kiezen; zij konden nergens meer parkeren. ‘Mensen komen bijvoorbeeld uit Arnhem voor een fijn dagje Scheveningen en zetten hun auto in woonstraten. Wij willen dat zij gaan parkeren in de parkeergarage’, vertelde wethouder Robert van Asten eerder tegen Den Haag FM. Er zouden volgens de wethouder afspraken zijn gemaakt om de prijzen in de parkeergarages niet te laten stijgen.

