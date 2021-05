Stagehuis Schilderswijk ontvangt prijs: ‘Was er maar zo’n stagehuis in elke wijk’

Het Stagehuis in de Schilderswijk, dat jongeren aan stages verbindt, heeft zaterdag de Toekomstmaatschappijprijs ontvangen. Dat is een geldprijs van 750 euro, die zij moeten investeren in hun organisatie. Zij kregen die prijs uit handen van wethouder Martijn Balster en Partij van de Arbeid Den Haag-voorzitter Randy Martens.

In 2008 is het Stagehuis geopend aan de Teniersstraat. Doel is om ruimte te geven aan de wijkbewoners van de Schilderswijk om voor hun eigen wijk activiteiten te organiseren. De jury roemt het Stagehuis om de jongerenactiviteiten die zij in coronatijd hebben georganiseerd. Daarnaast vindt de jury het noemenswaardig dat zij veel stages hebben gevonden voor jongeren uit het MBO, HBO en de universiteit. ‘Was er maar zo’n stagehuis in elke wijk’, aldus Randy Martens, voorzitter van de Partij van de Arbeid (PvdA) Den Haag.

De Haagse afdeling van de PvdA riep deze prijs in 2019 in het leven als eerbetoon aan Pieter Jelles Troelstra, mede-oprichter en leider van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de huidige PvdA. Initiatieven die de prijs ontvangen vechten voor het algemeen belang, geven een goed voorbeeld en zwemmen waar nodig tegen de stroom in. Voorgaande jaren ging deze prijs naar Youth for Climate en de Kinderraad van de Stichting Leergeld.

De prijs wordt sinds de oprichting uitgereikt op 1 mei, de Dag van de Arbeid.