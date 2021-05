Billie Eilish en AAPNOOTMIES in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe releases van Billie Eilish en AAPNOOTMIES (foto).

Billie Eilish heeft niet zomaar een nieuwe single, maar een aanklacht tegen machtsmisbruik (vooral op het persoonlijke vlak) verpakt in een rustig melancholisch gitaar-liedje. Waardoor het zeer krachtig overkomt. Zondagavond hoor je niet alleen deze track, maar ook een song van het nieuwe album van AAPNOOTMIES. De band van de Haagse muzikant Dinaira Scheffers is toe aan haar tweede plaat vol prachtige songs.

Meer nieuwe muziek is er van Counting Crows, Julia Stone, Girl in Red, Son Mieux, Dierenpark, Royal Blood, Willow Smith, Paul de Munnik, Maaike Ouboter en Michelle David. Tevens aandacht voor de exact een jaar geleden overleden drummer Tony Allen van wie een postume plaat uitkomt.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).