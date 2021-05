Feyenoord lijdt gevoelige nederlaag bij ADO

Feyenoord heeft in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag een gevoelige nederlaag geleden. Zonder de geschorste Steven Berghuis werden de Rotterdammers met 3-2 verslagen door de nummer 18 van de Eredivisie.

De Slowaakse spits Róbert Bozeník, die pas voor de derde keer een basisplaats had, bezorgde Feyenoord een goede start en al in de derde minuut kopte hij raak. Het was voor Bozeník pas zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Na een fout van Leroy Fer maakte de Duitser Jonas Arweiler na een klein kwartier gelijk, waarna het niveau van de bezoekers daalde. Abdenasser El Khayati schoot na een half uur raak uit een strafschop, die was toegekend na een overtreding van Marcos Senesi. El Khayati maakte er na een uur 3-1 van met een bekeken schot in de verre hoek.

De in de rust ingevallen Nicolai Jørgensen maakte er met een kopbal nog 3-2 van, maar ondanks een slotoffensief van Feyenoord, waar Jens Toornstra in de slotfase nog rood kreeg, pakte hekkensluiter ADO de derde zege van het seizoen. Voor Jørgensen was het zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds 24 januari.

Tien minuten voor tijd bracht Feyenoord-trainer Dick Advocaat ook nog de Argentijnse aanvaller Lucas Pratto in, maar ook hij kwam niet tot scoren. Pratto kwam in de ploeg voor de matig spelende Leroy Fer, die vanwege de absentie van Berghuis de aanvoerdersband droeg. De geblesseerde Bryan Linssen werd door Advocaat al na een half uur naar de kant gehaald.

ADO had maar liefst achttien thuisduels op een rij niet gewonnen. Dit seizoen wist ADO alleen te winnen in de uitwedstrijden tegen RKC (0-1) en VVV-Venlo (1-2). Feyenoord had juist zes uitwedstrijden op een rij niet verloren.

ADO Den Haag mag door de overwinning nog hoop koesteren op lijfsbehoud. Het gat met nummer 16 FC Emmen bedraagt nu 5 punten.