Marcel Verreck: ‘Zeiljacht gestrand bij de Pier: Duitsers en beton hebben magische aantrekkingskracht op elkaar’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij het gestrande Duitse zeiljacht bij de Pier.

‘Ga er maar aanstaan om als Duitser in je eentje, want je hebt natuurlijk geen vrienden, de Scheveningse Haven binnen te varen. Die ziet er met dat wanstaltige hotel toch al uit als de Pier. Dus ja, dan parkeer je je jacht maar tussen de palen van de echte Pier, want, dat is historisch zo bepaald en zeker op Scheveningen, Duitsers en beton, die hebben een magische aantrekkingskracht op elkaar.’