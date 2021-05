Beschoten restaurant in Ypenburg blijft langer dicht

De gevel raakte raakte hierdoor zwaar beschadigd en ramen waren doorzeefd met kogels. In de buurt van het beschoten pand werd een uitgebrande auto gevonden. Na de beschieting sloot de Haagse burgemeester het pand al voor twee weken: ‘ter bescherming van de openbare orde’. Nu is die sluiting verlengd.

Foto: John van der Tol

Het is tot nu toe onduidelijk wat er achter de beschieting zat. De politie onderzoekt of de beschieting verband houdt met de vondst van een granaat, een week later, bij een huis aan het Helena van Doeverenplantsoen.