Martijn Balster wil PvdA blijven leiden naar gemeenteraadsverkiezingen

Wethouder Martijn Balster wil ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijst van de PvdA aanvoeren. Balster stelt zich opnieuw kandidaat voor het lijsttrekkerschap, zo meldt hij aan Den Haag FM.

De PvdA’er doet dat een paar dagen na de belangrijkste dag voor de sociaaldemocraten: 1 mei, de Dag van de Arbeid. ‘We kunnen ons geen verdeeldheid in de stad veroorloven’, zo luidt zijn motivering.

‘Als onze stad nog verder opschuift naar rechts, wordt onze woningmarkt overgenomen door beleggers, onze democratie gedomineerd door de hardste schreeuwers, onze buurtzorg voor ouderen en jongeren wegbezuinigd. Waar is de mens in dat verhaal?’, vraagt Balster. ‘Het is tijd voor een stevige linkse vuist, dat kan alleen als we de verdeeldheid tegengaan, anders valt onze stad ten prooi aan populisme en eigenbelang.’

Balster leidde de Haagse PvdA ook naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De sociaaldemocraten behalen onder zijn lijsttrekkerschap drie zetels; een halvering ten opzichte van de periode ervoor. Na het verlies belandt de PvdA voor het eerst in lange tijd in de oppositie. Maar na het corruptieonderzoek naar de wethouders van Hart voor Den Haag/Groep de Mos valt het college en treedt de PvdA – samen met het CDA – alsnog tot het stadsbestuur toe. Balster is in dat nieuwe stadsbestuur sinds een klein anderhalf jaar wethouder van wonen.

Volgens Balster móest de PvdA wel haar verantwoordelijkheid nemen en tot het stadsbestuur toetreden. ‘Ik vond het ongelooflijk moeilijk in 2018 om te zien dat de wijkaanpak om zeep werd geholpen, dat buurthuizen gesloten moesten worden en er bijna geen betaalbaar huis meer werd gebouwd. Tot overmaat van ramp werd de stad in een corruptieschandaal gestort en viel het college. De PvdA heeft na een lastige tijd verantwoordelijkheid genomen, de scherven opgeveegd en grote stappen gezet in de richting van een eerlijke stad’, stelt Balster. ‘Maar de klus is nog lang niet geklaard, we zijn pas net begonnen.’

Voor zover bekend hebben er zich nog geen andere kandidaten gemeld voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. De leden zijn maandagochtend geïnformeerd en zullen over zijn kandidatuur besluiten.