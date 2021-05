‘Parkeren voor een tientje’ gaat door het dak: zanger Bjørgen van Essen over zijn aanstekelijke nummer

Zodra singer-songwriter Bjørgen van Essen (28) een video zag over het hoge parkeertarief op Scheveningen wist hij het meteen: dit is geschikt voor een nummer. En het blijkt een succes. Het nummer is in totaal al meer dan 130.000 keer bekeken op zijn YouTube-kanaal en videosite Dumpert. ‘Het is echt wel opgeblazen, ook dankzij Dumpert.’

In de video van mediapartner Omroep West zitten twee mensen in de auto die schrikken van het nieuwe parkeertarief deze zomer: ‘Wat? Parkeren voor een tientje!’ Bjørgen kreeg de video van een vriend die zei: ‘Ik vind dit zo’n grappig stel, kan je hier niet iets van maken?’

Bjørgen gaat er meteen mee aan de slag. ‘Ik merk meestal direct als er iets muzikaals in zit en heb dan meteen al ideeën. Ik vind het leuk om een situatie voor te stellen en dan een verhaal erbij te bedenken. Het nummer is lekker luchtig.’

Lockdown lul

Het maken van de nummers begon zo’n beetje eind januari toen hij een filmpje zag van Hans Teeuwen die het had over de ‘lockdown lul’. ‘Ik zag er mensen muziek op maken, en dacht: wacht effe, dat kan ik ook’, vertelt Bjørgen. ‘En dat explodeerde. Het kwam dus heel spontaan, vanuit een kutgrapje. En nu zit ik inmiddels bijna op 10.000 abonnees op YouTube.’ Kort daarna stond hij met zijn band Daredevils bij Radio538 het nummer te spelen.

En zo struint hij het internet af op zoek naar leuke fragmenten. ‘Mijn goede vriend Rami die monteert alle video’s en zit ook op alle sites en kent veel filmpjes. Die sturen we dan naar elkaar en dan bedenken we of mensen het leuk gaan vinden.’

Bjørgen doet dit ook om mensen aan het lachen te maken in deze tijd. ‘Er is al zoveel ellende overal, zeker in deze periode. Het is alleen maar mooi om met iets nieuws te komen.’

Maar zo’n nummer maken kost wel even tijd. ‘Ik ben er meestal wel twee dagen mee bezig. De eerste dag alles schrijven en grof uitschetsen. Dan ga ik in de studio alles inzingen en opnemen.’ Bjørgen doet alles zelf: van het schrijven van de tekst, tot het inzingen en het spelen van alle instrumenten.

Muziekproducer en eigen band

De zanger probeert elke week een video te maken, naast zijn eigen werk. ‘Doordeweeks werk ik als muziekproducer, ik schrijf met en voor bandjes.’ En dat is nu drukker dan ooit. ‘Ik merk dat veel bands niet kunnen spelen en nu dus muziek schrijven en uitbrengen.’

Zodra er weer meer concerten mogelijk zijn zal Bjørgen het weer drukker krijgen met zijn eigen band de Daredevils. Eind 2019 deed de band mee aan The Voice of Holland. Maar daarna kwam corona. ‘We hebben er qua volgers wel wat aan gehad, mensen hebben ons gezien. Maar er kwam geen zee aan boekingen. Het blijft hard werken, het gaat niet vanzelf.’ Voor The Voice speelde de band al zo’n 70 shows per jaar, maar alle nieuwe optredens werden door corona verplaats.

En dus kan Bjørgen nu naar harte lust hits maken zoals ‘Parkeren voor een tientje’.

Ben of ken jij het echtpaar uit de video? We komen graag met jullie in contact. Je kan mailen naar marijke@denhaagfm.nl