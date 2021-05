Susannes initiatief om Haagse horeca te steunen afgelast na boze reacties op social media

Zangeres Susanne de Rooij dacht met het initiatief Help de Haagse Horeca zowel muzikanten als kleine horecaondernemers te steunen in deze coronatijd. Maar na een bak kritiek op sociale media heeft ze het plan afgeblazen. ‘Het was nogal kwetsend.’

Het idee ontstond nadat muziekschooleigenaar Rob Kramer uit Delft op Facebook was begonnen met het initiatief ‘Help Delftse Horeca’. Daar kwamen zoveel leuke reacties op dat Susanne dat ook wel voor Den Haag wilde doen.

‘Het was bedoeld als boost voor de horeca, voor kleine zaken die op omvallen staan.’ Muzikanten die zich aanmelden op het platform zouden maximaal één à twee keer gratis optreden in een horecazaak, om zo’n zaak te helpen na de coronacrisis.

Boze reacties van onbekenden en andere muzikanten

Maar nadat Susanne het initiatief was begonnen en ermee in de krant had gestaan kreeg ze veel negatieve reacties. ‘Ik kreeg allemaal opmerkingen naar mijn hoofd, zoals Ze wil waarschijnlijk gewoon aandacht, ze wil met der kop in de krant‘, vertelt Susanne aangeslagen. Van vrienden en bekenden hoorde Susanne dat ze ook in privégroepen het onderwerp van gesprek was.

‘Ik voelde me heel erg persoonlijk aangesproken. Ik kreeg zelfs een privébericht van een vrouw die ik totaal niet kende. Die schreef: “Beter dit nooit meer doen”.’ Alle negatieve reacties gingen Susanne niet in de koude kleren zitten. ‘Dat was nogal kwetsend, want het was echt goed bedoeld.’

‘Je helpt de branche om zeep’

Ook van muzikanten krijgt Susanne vervelende reacties. ‘Dat ik aan broodroof doe en de muziekbranche in Den Haag om zeep help. Ik werd voor amateur uitgemaakt en moest maar voor mijn oma gaan zingen en de professionals met rust laten.’

Een medemuzikant die hetzelfde overkwam waarschuwde haar. Hij zei dat ik beter kon stoppen. Hij had zelf een actie gedaan met zingen voor ouderen in een verzorgingshuis en kreeg dreigtelefoontjes.

Hart onder de riem

Susanne snapt niet dat dit gebeurt in Den Haag. ‘Het is niet de bedoeling broodroof te plegen. Het zijn acties voor een hart onder de riem.’ Nadat ze vrijdag geen oog dicht had gedaan besloot ze zaterdag de Facebookpagina te verwijderen. ‘Het is niet meer leuk voor muzikanten die wel bereid waren iets te doen. Dan krijg je een gevecht tussen muzikanten onderling. Daar wilde ik geen veroorzaker van zijn.’

Dat andere muzikanten er op tegen zijn om op deze manier de kroegen te steunen snapt ze niet. Susanne heeft zelf ook veel te danken aan de kleine kroegjes. ‘Ik ben zelf begonnen met zingen in Café De Pater. Juist in die kleine tentjes heb ik een passie voor muziek gekregen. Het was lekker laagdrempelig en daar kan je dingen uitproberen. Want iedereen is klein begonnen.’

Subsidieproject

Maar Susanne geeft zich niet zomaar gewonnen, want op Facebook hadden zich al zo’n tien muzikanten aangemeld, waaronder de band The Nowhere Cafe van Aad den Burger (voormalig The Shane). Susanne onderzoekt nu of het plan een subsidieproject kan worden, om er dan in de zomer een win-winsituatie van te maken. ‘Hopelijk denken andere muzikanten dan ook: het was wel goed bedoeld.’ Susanne denkt dat er wel fondsen zijn die achter dit idee staan. ‘Zodat muzikanten ook betaald worden en de horeca wordt ontzien.’

Want Susanne is met haar bedrijf Heart4music net zo hard getroffen deze crisis. ‘Ik zit in hetzelfde schuitje en wil het liefst ook gewoon betaald krijgen.’