Van de Kinderherdenking in Madurodam tot bloemen bij de Dierentuinbrug: zo herdenken we op 4 mei

Ook dit jaar kunnen we niet bij diverse monumenten in de stad herdenken. Voor het tweede jaar op rij herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog thuis. Een aantal herdenkingen gaat wel online door, wij zetten het voor je op een rij.

Kinderherdenking Madurodam

In Madurodam wordt zoals altijd de Nationale Kinderherdenking gehouden. Die is ook dit jaar vanaf 19.30 uur live te zien op Den Haag TV en van 19.00 uur tot 20.30 uur te horen op Den Haag FM. Er wordt twee minuten stilte gehouden en er worden kransen gelegd.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nationale Kinderherdenking (@nationalekinderherdenking4mei)

Waalsdorpervlakte

De Waalsdorpervlakte is dit jaar niet toegankelijk voor publiek, vanaf 16.00 uur wordt het gebied afgesloten. Slechts een handjevol mensen is aanwezig bij het monument om kransen te leggen en te herdenken. Om 20.00 uur wordt wel de Bourdonklok geluid.

De herdenking wordt live uitgezonden op RTL4.

Grote kerk

In de Grote Kerk is een herdenking met toespraken van burgemeester Jan van Zanen, Paul van Vliet, rabbijn Albert Ringer en Judith Allard-De Kom over haar vader, verzetsheld Anton de Kom. Ook zal een aantal jongeren een gedicht voorlezen.

De herdenking wordt online uitgezonden tussen 18.30 en 19.30 uur en is te zien via deze link.

Homomonument

Ook de herdenking bij het Homomonument kan vanwege het coronavirus niet doorgaan. De herdenking wordt vanaf 19.30 uur online uitgezonden via YouTube. Verschillende sprekers zullen stil staan bij de gevallenen van de vrijheid. Zo spreken Adriana van Dooijeweert (voorzitter van het College van de Rechten van de Mens), Sandro Kortekaas (voorzitter LGTB Asylum Support), Ricardo Lemmer (voorzitter Black Queer Holland) en wethouder Bert van Alphen draagt een gedicht voor.

De organisatie verzoekt belangstellenden om zich niet te verzamelen bij het monument voor de twee minuten stilte en de herdenking thuis online te volgen.

Bloemen leggen

Het is wel mogelijk om dinsdag overdag bij verschillende monumenten bloemen te leggen. ‘Ik roep u op om langs een van de monumenten in Den Haag te gaan, om een bloemetje neer te leggen. Op die manier herdenken we toch degenen die hun leven hebben gegeven in Den Haag’, zegt Michel Rogier, voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage.

Zoals bij de Dierentuinbrug bij het Provinciehuis. De Willemsvaart legt daar sinds 2019 bloemen neer. In de oorlog deed men dat stiekem, legt Chris Schram van de Willemsvaart uit. Zo zijn er bepaalde stenen met spreuken te zien. ‘Die hadden een bepaalde betekenis voor de mensen in de oorlog. Zoals: Wie wint waant zich vandaag een held, maar morgen wordt hij zelf geveld.’

Kortom: er komt een eind aan de oorlog, het gaat voorbij. ‘Dat gaf hoop en men legde er bloemen neer. Die kleine traditie zetten we nu voort. Ook dit jaar zullen we op 4 mei bij die brug weer bloemen neerleggen, voor hen die zo dapper waren dit in de oorlog te doen.’