Wie zijn deze mensen in de Begoniastraat? Lisanne onderzoekt mysterieus verleden van haar opa Rutger

‘Wie zijn die mensen, en vooral die kinderen?’ Dat vraagt Lisanne Kooij zich af tijdens het bladeren door het fotoalbum van haar tante Hanneke. Links op de foto staat haar opa, Rutger Jan Nicolaas Kooij, met een kindje op de arm. Maar de andere mensen op de foto zijn geen familie. Lisanne wil graag weten wie het zijn.

‘Mijn vader is afgelopen zomer overleden en was altijd druk met de stamboom van de familie. Maar er ontbreekt wat uit mijn opa’s tijd. Het enige wat we hebben zijn die foto’s’, vertelt Lisanne. Deze week zat ze weer eens met haar tante door het album te bladeren. ‘Toen zag ik weer die foto’s. Ik weet niet wat er toen is gebeurd, dus dan moeten we het mysterie nu afmaken ook’, vertelt ze.

Daarom doet ze een oproep in de Facebookgroep ‘Den Haag in de Tweede Wereldoorlog’. Al snel komen er reacties. ‘Dat is de Begoniastraat’, reageert iemand uit de groep, met een foto van Google Maps erbij. Het kan haast niet anders denkt Lisanne. Het is een begin.

Rutger Kooij (links) met een kindje op zijn arm in Den Haag | Eigen foto

Raadsel

Maar wie staan er op de foto in de Begoniastraat? En wie is de vrouw op de trouwfoto?

Hanneke Kooij, de dochter van Rutger, is heel benieuwd naar de geschiedenis van haar vader. ‘De periode waar wij twijfel over hebben is vanaf 1930 ongeveer.’ Vervolgens ontbreekt er een jaar of zeven uit het levensverhaal van Rutger Kooij.

Hanneke is verbaasd als ze de foto’s voor het eerst ziet. ‘Hé, dat is mijn vader met een kindje op zijn arm. En een intieme foto van een bruidje.’ Hanneke heeft geen idee wie het zijn. ‘Er werd ook nooit over gesproken thuis.’

Rutger en de onbekende bruid | Eigen foto

Ook Lisanne is geïntrigeerd door de foto’s. ‘Als ik naar die foto kijk, zeker die met de baby erop, hoe mijn opa dat kindje vasthoudt. Dat is alsof ze elkaar kennen.’ Maar of het vrienden zijn of dat Lisannes opa eerder getrouwd is geweest en kinderen had, blijft een raadsel. Want wie is die bruid?

‘Ik denk dat dat in Indië is geweest, maar het is wel een blanke vrouw. Misschien wel de dochter van de vrouw op de foto in Den Haag.’ Ook Hanneke ziet gelijkenissen tussen het bruidje en de vrouw op de andere foto. ‘Ik zie familietrekken bij die twee vrouwen.’

Rutger Kooij

Rutger Kooij werd op 3 juni 1912 geboren in Nederlands-Indië waar hij tot zijn twaalfde woonde. Daarna woonde hij tijdelijk bij een domineesgezin in Wolvega en studeerde rechten in Rotterdam. Rutger trouwde in 1942 met Hendrika Berdina Oldert. ‘Mijn oma heeft in Den Haag gewoond, daar zijn ze ook getrouwd, met de handschoen. Mijn vader is geboren in Voorburg en daarna zijn ze naar Deventer verhuisd.’ Rutger was grootmajoor en lid van de staf van de Prins. Na zijn militaire carrière werd hij wiskundedocent op de Tropische landbouwschool in Deventer.

Rutger Kooij toen hij in Wolvega (Friesland) woonde | Eigen foto

Na het trouwen werd Rutger als militair naar Nederlands-Indië gestuurd, waar hij vast kwam te zitten als krijgsgevangene. ‘Na de bevrijding in 1945 was hij een jaar thuis, daarna werd hij weer uitgezonden naar Indonesië’, vertelt zijn dochter Hanneke Kooij. Hanneke werd geboren in 1947, haar vader komt pas thuis als zij drie jaar is. ‘Ik was heel bang voor hem. Mijn vader was daarvoor altijd een stipje op een foto.’

Ontbrekende puzzelstukje

Omdat Lisanne het haar opa en oma niet meer kan vragen, heeft ze alleen deze foto’s nog om het mysterie op te lossen. De familie was ook nooit zo open over het verleden. ‘Het waren allemaal hoge piefen in het leger. Mijn opa en oma gingen altijd in vol ornaat naar allerlei gelegenheden, ze waren behoorlijk statig. Ze deden over het verleden best wel geheimzinnig, we hebben het nooit durven vragen aan ze. Soms kwamen er vlagen van verhalen en dat stopte dan weer.’

Lisanne hoopt met haar oproep het ontbrekende puzzelstukje in haar opa’s verleden te vinden. ‘Het is jammer dat je het niet meer kan terugvragen. Nu kan je alles zo makkelijk terugvinden, via Google. Maar van die tijd vind je alleen maar flarden.’

Weet jij wie de mensen op de foto’s zijn? We brengen je graag met Lisanne in contact. Je kan mailen naar marijke@denhaagfm.nl

Rutger in Den Haag | Eigen foto