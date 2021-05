Davina Michelle, Tino Martin en Suzan & Freek: geniet hier van het Bevrijdingsfestival

Het Bevrijdingsfestival Den Haag kan dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden op het Malieveld. Het evenement op 5 mei verhuist daarom eenmalig naar poppodium PAARD. De optredens en interviews in drie verschillende zalen worden van daaruit – helaas zonder publiek – van 13.00 tot 22.00 uur live uitgezonden op Den Haag TV en online. Het evenement wordt gepresenteerd door Nicolette Krul, presentator van het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM.

‘We bieden dit jaar een compleet festivalprogramma voor de thuisblijvers’, zegt mede-organisator Gerard van den IJssel. ‘Het is echt een volwaardig programma geworden, waarmee we de festivalsfeer zo dicht mogelijk proberen te benaderen. We zijn supertrots dat het ondanks alle corona-ellende toch gelukt is om zo veel grote partners en bekende artiesten aan ons te verbinden.’

Kijk hier live mee naar het Bevrijdingsfestival

DI-RECT geeft de slotact van het Bevrijdingsfestival. De Haagse rockband geeft een uniek concert vanuit Madurodam.

Madurodam als decor voor DI-RECT is niet per toeval gekozen. De miniatuurstad is vernoemd naar George Maduro, een verzetsheld die een grote rol speelde in de Tweede Wereldoorlog. Hij stierf in 1945 in een concentratiekamp, vlak voor de bevrijding. Zijn ouders hebben een startkapitaal beschikbaar gesteld om Madurodam te bouwen, wat zij zien als monument voor hun enige zoon.