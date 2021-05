Hart voor Den Haag: ‘ouderwetse’ gezinsverzorgers moeten terugkeren

De ‘ouderwetse’ gezinsverzorgers moeten terugkeren in Den Haag. Zij kunnen dan gezinnen die in de problemen dreigen te komen, direct laagdrempelige praktische hulp geven. Door in huis mee te draaien en op te ruimen, eten te koken en samen te eten met de kinderen. ‘Zo krijgen ouders weer grip op hun leven en kunnen kinderen zich weer veilig en geborgen voelen’, aldus het Haagse raadslid Richard de Mos. Zijn partij, Hart voor Den Haag, dient binnenkort een voorstel in voor het herinvoeren van de ‘tijdelijke steunpilaar’.

Door Maarten Brakema

De grootste partij in Den Haag wil daarmee een Gronings voorbeeld volgen. In die stad steunde de gemeenteraad eind vorig jaar het initiatief van een aantal vooral progressieve partijen om daar weer de gezinsverzorger te introduceren.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw waren er daarvan nog honderdduizenden actief. Ze hielden vaak samen met de huisarts en de wijkverpleging een oogje in het zeil. Later werden ze echter wegbezuinigd. Toch was het idee in Groningen dat er grote behoefte is aan deze vorm van zorg, waarbij heel directe steun wordt geboden, met de nadruk op ‘rust, reinheid en regelmaat’.

De Mos is daar enthousiast over. ‘Sommige gezinnen hebben een steuntje in de rug nodig om de boel draaiende te houden. Zo helpen we ze met nuttige, praktische hulp om te voorkomen dat situaties onhoudbaar worden’, aldus het raadslid.

Volgens hem is er behoefte aan deze vorm van steun. ‘Kinderen opvoeden is voor alle ouders wel eens lastig. Maar voor sommige gezinnen is het extra lastig om een goede structuur te bieden waar kinderen zich veilig kunnen voelen, zich kunnen ontwikkelen en waar zij tijdig worden bijgestuurd in hun gedrag. Bijvoorbeeld wanneer ouders zelf last hebben van een trauma, kampen met financiële problemen, of andere zorgen hebben’, stelt hij.

Dat kan dan voor zoveel stress en onrust zorgen dat het niet lukt om structuur aan te brengen in het dagelijks leven van het gezin. Kleine problemen worden steeds groter. De Mos: ‘We zien nog te vaak dat hulpverlening te laat op gang komt en dat opvoedvragen worden beantwoord door een breed scala aan gespecialiseerde hulpverleners. Hierdoor zijn er steeds meer mensen bij het gezin betrokken, maar minder mensen die écht naast het gezin staan.’

Het raadslid wil daarom dat Den Haag net als Groningen een proef gaat houden met een aantal van die hulpverleners. Als dan in de zomer van 2022 een nieuw systeem van jeugdhulp in werking treedt, kunnen de ervaringen hierbij worden gebruikt, is zijn idee. En als het een succes is, moet het worden uitgebreid. ‘Zodat we gezinnen die in de problemen dreigen te komen vroegtijdig bijstaan en erger voorkomen.’