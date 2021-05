Marieke behandelt moeders tijdens kraamtijd: na de bevalling voor je lijf zorgen is net zo belangrijk als de zwangerschapsyoga ervoor

Twee jaar geleden zegde Marieke van den Ouden (25) haar baan bij een modellenbureau en haar appartement op en vertrok voor drie maanden naar Bali. Daar leerde ze Aziatische behandelingen voor moeders in hun kraamtijd en nu heeft ze haar eigen bedrijf Kiki Mae. ‘Als we zwanger zijn gaan we naar yoga, nemen massages, we gaan helemaal los. Maar als de baby er is stopt het daar. Het is die harde Hollandse mentaliteit van doorzetten, kind is eruit, wanneer kan je weer werken?’

Marieke had altijd al affiniteit met baby’s. Ze deed een mediaopleiding en werkte bij De Wereld Draait Door. Maar verloskunde en kraamhulp bleven aan haar knagen. Toen haar zus was bevallen zag ze hoe heftig de periode na de bevalling was voor moeders. ‘Dan vroeg ik of mijn zus een kopje thee wilde, en dan kwamen de kraamtranen.’ Is hier dan niks voor?, vroeg Marieke zich af.

Tekst gaat verder onder foto

Foto: June van Rooijen

Ze verdiepte zich in postpartumbehandelingen en vertrok begin 2019 naar Bali om daar meer over te leren. ‘Daar geloven ze heel erg in: de eerste 40 dagen na de bevalling staan symbool voor de komende 40 jaar. Als je dus niet volledig herstelt en voor jezelf zorgt, dan krijg je het daarna ook zwaarder. Dat spreekt mij erg aan in de oosterse geneeskunde. Daar gaan ze uit van voorkomen, in het westen van genezen.’

Van kruidenstempels tot vaginaal stomen

Marieke geeft verschillende behandelingen en werkt veel met kruiden. ‘Ik werk bij massages met kruidenstempels, die zorgen bijvoorbeeld voor het samenkrimpen van de baarmoeder of om de giftstoffen eruit te krijgen na een ruggenprik. Het geeft je lichaam een zetje na de bevalling.’

Vaginaal stomen, het is alsof je je gezicht stoomt bij een verkoudheid, maar dan van onder

Daarnaast is er ook zoiets als vaginaal stomen. ‘De yoni steam heet dat. Het is een stoomstoel waar je naakt op gaat zitten en waar een bak in zit met kruiden die afgestemd zijn op de klachten van de moeder. Dat kunnen naweeën zijn, of hechtingen of aambeien. Die kruiden worden gekookt en de stoom strekt in je lichaam en ontspant je spieren. Het is alsof je je gezicht stoomt bij een verkoudheid, maar dan van onder.’

Marieke doet ook buikbindingen met een katoenen wikkel van 17 meter. ‘Die wordt dan helemaal om de bekken en buik gewikkeld, voor het fysieke gedeelte van je bekken, ribben en buikspieren.’ Volgens Marieke werkt die methode ook mentaal. ‘Je hebt maandenlang het kindje gevoeld en nu is je lichaam leeg. Om die overgang te verzachten is de buikbinding heel fijn.’

Tekst gaat verder onder foto

Foto: Amy Opstal

In de kreukels

Volgens Marieke is het belangrijk dat er meer aandacht is voor vrouwenlijven na de bevalling. ‘In het begin dachten mensen nog, what the fuck is dit? Alle gekkies op de yoni steam? Maar ik merk in twee jaar al dat het steeds minder zweverig wordt gezien.’

‘Bevallen wordt vaak vergeleken met een marathon rennen, of twee. En dan neem je ook een massage. Daarbij doe je voor de bevalling drie keer per week yoga, terwijl je erna pas echt in de kreukels ligt.’

Tekst gaat verder onder foto

Foto: Amy Opstal

Zelf zwanger

Dat wat het losmaakt bij de moeders ziet Marieke in haar behandelkamer. ‘Negen van de tien keer is het huilen en verwerken. Het is vaak het eerste moment in je hectische kraamtijd waarin je even stilstaat bij je eigen lijf. Hoe voelt mijn buik? En ik kan al een week niet poepen. Na de behandeling komt er ook veel trots en dankbaarheid vrij’, merkt Marieke.

Hoe het écht voelt voor moeders gaat Marieke zelf ook ervaren. Ze is nu 23 weken zwanger. ‘Ik ben nu al beter voorbereid op mijn kraamtijd dan op de bevalling, haha. Mijn collega komt mij daarna behandelen. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen.’

Marieke hoopt dat dit soort nazorg steeds beter wordt. Daarom zit er ook een coach in haar team. ‘Twintig jaar geleden vonden mensen yoga iets voor gekkies, maar dat is nu ook heel normaal. Dat is ook mijn doel met deze postpartumbehandeling.’

LEES OOK: David en Ryan willen dolgraag een baby: ‘Ik hoop met baard en dikke buik over straat te lopen’