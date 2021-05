Meer lifeguards en extra vlaggen op Scheveningen deze zomer

Als je nu naar buiten kijkt moet je er misschien nog niet aan denken, maar voor je het weet is het zomers warm en gaan we weer massaal naar het strand. Jeffrey Schamper van de Brandweer Haaglanden en Maurits Heukensfeldt Jansen van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade zijn met hun teams klaar voor het nieuwe seizoen, met meer vrijwilligers, extra vlaggen en aandacht voor strandveiligheid.

Vorig jaar augustus was het een paar dagen zo druk op Scheveningen dat het voor de hulpdiensten niet te doen was. ‘Dat bewuste weekend heb ik nog helder voor ogen, ik had toen ook dienst. Ik werd gebeld door de postcommandant die zei: “Het gaat helemaal fout hier”. Toen is er besloten een NL Alert te sturen’, vertelt Schamper.

Meer lifeguards en een surf rescue team

Dat willen de hulpdiensten niet meer meemaken deze zomer. Daarom heeft de brandweer voor dit jaar extra lifeguards geworven. ‘Dat zijn niet alleen onze brandweermannen maar ook de mensen op kantoor, bij financiën of de directie en een aantal jonge officieren. Die hebben zich vrijwillig aangemeld. En de kracht van vrijwilliger is mega, die gaan gewoon!’, vertelt Schamper in het radioprogramma Haags Bakkie.

Daarnaast heeft de brandweerkazerne op Scheveningen ook een surf rescue team. ‘Dat zijn goedgetrainde brandweermensen die ook reddingen kunnen doen langs de waterlijn en in de zee.’

Jeffrey Schamper van de brandweer Haaglanden | Foto: Den Haag FM

En dat is hard nodig, vertelt Schamper. ‘Er zijn steeds meer activiteiten langs de kust, het wordt ook steeds drukker. Ook nu met het slechte weer zijn er al lifeguards van de veiligheidsregio aanwezig. Wij vullen aan waar de reddingsbrigade te kort heeft, want je ziet in de zomer dat de brigade aan het maximale aantal mensen zit.’

Dat terwijl de reddingsbrigade 110 lifeguards heeft op het strand van mei tot en met september, legt Heukensfeldt Jansen uit. ‘We hebben de kennis wel in huis maar voor zo’n groot druk internationaal strand komen we handjes te kort. Afgelopen zomer was dat een paar dagen bijna letterlijk zo. Je ziet dat Scheveningen en Kijkduim een hotspot zijn geworden, er zijn langere zomers en veel meer badgasten. Dus het is fijn als je langer door kan draaien op drukke dagen of bij gevaarlijke situaties.’

Maurits Heukensfeldt Jansen van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade | Foto: Den Haag FM

Tips: Ga nooit alleen de zee in

Dat er zoveel voor veiligheid wordt gedaan op het strand is goed, maar badgasten hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. Daarom nog wat tips van de reddingsbrigade. Want de zee geeft, en neemt.

Ga nooit alleen de zee in: ‘De zee is nooit veilig, het is geen zwembad. Het water is nooit doorzichtig, je ziet de stromingen niet en ook objecten onderwater zie je niet.

Kijk waar je het water in gaat.

Ga niet zwemmen als je niet kan zwemmen.

Koud water: ‘Het water is nu zo’n 9 graden. Als je dan het water ingaat raak je snel onderkoeld. Dat gevaar is er ook nog aan het begin van de zomer.

Voor kinderen: ‘Ga tot je knieën en niet verder, het is echt verraderlijk’.

Ga alleen zwemmen in zee als je weet dat er een reddingsbrigade is.

‘Als deze tips wat meer bij de mensen tussen de oren kunnen komen, dan zijn we al een goed eind op weg’, aldus Schamper.

Rode vlag is een no go!

Om badgasten beter te waarschuwen komen er ook meer vlaggen langs de kust. Vorig jaar was duidelijk dat de vlaggen op bepaalde plekken niet te zien waren, of te ver weg stonden.

En nog even voor de duidelijkheid:

Roodgele vlag: de reddingsbrigade is aanwezig

Gele vlag: gevaarlijke zee. ‘Ik zou dan niet het water in gaan’

Rode vlag: no go!

