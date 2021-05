Commissaris van de koning Jaap Smit in Spuigasten over herdenken en vieren

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag commissaris van de koning Jaap Smit te gast over Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Bevrijdingsdag: een feestdag waarop Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenkt, dit jaar 76 jaar geleden. En een dag waarop we stilstaan bij vrijheid, democratie en mensenrechten. Wel was de 5 mei-viering dit jaar voor de tweede keer op rij beperkt, vanwege de coronamaatregelen.

Het belang van vrijheid en verdraagzaamheid werd bij de Nationale Herdenking ook al aangestipt, in een toespraak van komiek en presentator André van Duin. Hij zei dat vrijheid voor hem onder meer betekent dat iedereen in Nederland zichzelf mag zijn.

De provincie Zuid-Holland en Den Haag waren ‘gastheren’ van de Nationale Viering van de Bevrijding. De Nationale Viering van de Bevrijding startte dit jaar in Den Haag, in het Kunstmuseum.

Aan talloze herdenkingen was opnieuw geen ruchtbaarheid gegeven om een toeloop tijdens de coronapandemie te voorkomen. Zo was opnieuw de stilte stiller. Hoe kijkt de commissaris van de koning, daarnaast vicevoorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Jaap Smit terug op Dodenherdenking en Bevrijdingsdag?

