Hagenaar opgepakt met tientallen kilo’s witte heroïne in auto

De politie heeft tientallen kilo’s witte heroïne gevonden in een verborgen ruimte in een auto in Amsterdam. Een 46-jarige man uit Den Haag die de auto bestuurde is aangehouden.

De politie ontdekte tijdens een controle afgelopen dinsdag een verborgen ruimte in de auto. Daarin lag de witte heroïne verstopt.

De agenten dachten in eerste instantie dat het om cocaïne ging, omdat die er ongeveer hetzelfde uitziet. Na onderzoek bleek het heroïne te zijn. In 2014 overleden drie Britse toeristen nadat ze witte heroïne hadden gesnoven, omdat ze dachten dat het coke was.

