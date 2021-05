Hond uitlaten of kattenbak verschonen: Haagse baasjes kunnen nu hulp krijgen van dierenbuddy

Hagenaars die niet meer volledig zelf voor hun huisdier kunnen zorgen, kunnen nu hulp krijgen van een dierenbuddy van de Dierenbescherming. ‘We zijn voor een lang leven met je huisdier, ook als je ouder wordt’, vertelt Carmen Silos van de Dierenbescherming. ‘Als je wat ouder wordt is een huisdier soms je enige vriend. Een metgezel. Die wil je niet afpakken om een reden die opgelost kan worden.’

De hulp is bedoeld voor mensen die wat ouder worden of door een handicap niet meer helemaal zelf voor hun dier kunnen zorgen. Een dierenbuddy kan dan helpen met het uitlaten van de hond of het verschonen van de kattenbak of vogelkooi.

De Dierenbescherming kreeg steeds vaker vragen van mensen die slecht ter been zijn en het hondje niet meer konden uitlaten. Vervolgens kregen die wel veel te eten en werden ze best dik. Dat kwam het dierenwelzijn niet te goede, legt Silos uit. Voor mensen die een kleiner netwerk hebben of geen kinderen of familie in de buurt is het lastig om hulp te vragen. ‘En niet iedereen heeft de financiële middelen voor een hondenuitlaatservice.

Daarom bestaat er nu de Dierenbuddy in Den Haag. ‘Cliënten zijn zo intens blij met deze hulp, zij zien dat hun hondje ervan opknapt. Ook hebben ze wat meer aanspraak, want iemand komt meerdere keren per week langs. Mensen hebben even een praatje. Het is een win-winsituatie voor alle partijen.’

Vrijwilligers gezocht

De hulp is gratis omdat de Dierenbescherming werkt met vrijwilligers. Waar ze er overigens nog wel wat van kunnen gebruiken. Per cliënt zijn er ongeveer vijf buddy’s nodig, want niet iedereen kan elke dag komen helpen.

‘Het is structureel, dus je moet je wel kunnen vastleggen. We vragen sowieso een half jaar commitment. Vrijwilligers worden gekoppeld aan een baasje en een dier, want voor hen is het prettig als steeds dezelfde buddy’s komen.’ Volgens Silos is het echt maatwerk. ‘Mensen kunnen vaak zelf nog wel een klein blokje om, maar de grote wandeling lukt dan niet. De ene hond heeft om de dag zo’n wandeling nodig en de ander elke dag. Er wordt ook gekeken naar de match tussen vrijwilliger en cliënt, en of de buddy matcht met het dier.

Wie een dierenbuddy nodig heeft of wil worden kan zich hier melden.

