Jongen (17) overleden bij steekpartij Rijswijkseweg

Bij een steekpartij op de Rijswijkseweg in Den Haag is donderdagavond een 17-jarige jongen overleden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden, meldt de politie.

Het incident gebeurde even voor half negen, schrijft mediapartner Omroep West. Het slachtoffer lag voor een supermarkt en kledingreparatiewinkel op de Rijswijkseweg, net na de kruising met de Goudriaankade. Hulpdiensten rukten massaal uit en een deel van de straat werd afgezet. Agenten schermden de werkzaamheden van het ambulancepersoneel af met doeken. Inmiddels is er een witte tent neergezet.

Er is onder andere een traumahelikopter geland. Tram 1, 15, 16 en 17 en bus 26 rijden om op last van de politie. Het incident trekt veel bekijks.

Steekpartij op Thijssestraat

Eerder op de avond werd ook op de Thijssestraat in het stadsdeel Laak iemand gestoken. Dat slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Voor dat incident zijn drie verdachten aangehouden, meldt de politie.