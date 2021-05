Commissaris van de koning Jaap Smit in Spuigasten over herdenken en vieren

‘Vang regenwater beter op om overstromende riolen te voorkomen’

In Den Haag moeten we meer doen om regenwater op te vangen, dat vindt de Partij voor de Dieren. ‘In sommige Haagse wijken lopen riolen nu al regelmatig over. Dit wordt alleen maar erger. Daarom moeten we in actie komen’, zegt fractievoorzitter Robert Barker.

Barker vindt dat Den Haag het voorbeeld van Amsterdam moet volgen. ‘Daar moet bij alle nieuwbouw en bij grote verbouwingen worden gezorgd voor wateropvang op het dak. Dit is nodig vanwege toenemende waterlast.’

Door klimaatverandering wordt het weer steeds extremer, aldus de partij. ‘Dit zorgt voor wateroverlast, zeker in een versteende stad. De wateroverlast kan leiden tot problemen met funderingen, het verzakken van huizen en het vollopen van kelders. Door regenwater op te vangen kunnen dit soort problemen verminderd worden’, aldus de Partij voor de Dieren.

Kunnen niet achterblijven

Volgens de dierenpartij staat in het coalitieakkoord dat klimaatadaptief bouwen de norm moet zijn. ‘Toch worden hier geen afspraken of regelgeving aan verbonden. Nu Amsterdam laat zien dat het kan, kunnen we als Den Haag niet achterblijven’, aldus Barker.

