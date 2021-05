Hagenaar opgepakt met tientallen kilo’s witte heroïne in auto

Verliefde zwanen broeden op acht eieren in parkje aan Burgemeester Patijnlaan

In een parkje aan de Burgemeester Patijnlaan hebben twee zwanen een nest gebouwd. De moederzwaan broedt daar op acht eieren, de vader houdt de wacht. Om het nest is een rood-wit lint gezet, zodat de zwanen wat rust krijgen.

Het is geen gekke plek voor de zwanen, vertelt Sharon Lexmond van Vogelopvang De Wulp. ‘In stedelijk gebied zijn er weinig plekken waar de dieren zich goed kunnen afzonderen. Daarom zitten ze steeds vaker in de berm naast een fietspad of autoweg.’

Laat de zwanen met rust

Dat de zwanen op zo’n open plek broeden zorgt ook voor veel bekijks. Daarom is het belangrijk dat de mensen de dieren met rust laten en de zwanen niet voeren. ‘Mensen denken dan, het dier zit de hele dag op het nest, die heeft vast honger.’ Maar het is allemaal een natuurlijk proces. ‘We moeten ons emotioneel niet te veel verplaatsen in de eieren.’



‘Als het vrouwtje broedt zit ze ongeveer 23 uur op de dieren. Soms gaat ze er even af, om te badderen, te eten en te poepen. Daarna gaat ze weer terug op het nest.’ De zwaan doet er 36 dagen over om de eieren uit te broeden.

Vossen en marters

Naast dat het stel druk is met het uitbroeden moeten ze ook uitkijken voor andere dieren. ‘Er liggen altijd dieren op de loer om een ei te stelen, zoals marters en vossen. Maar het mannetje kan bijvoorbeeld een vos best aan. Die laat niet zomaar met zich sollen. En dat is de natuur, dat moeten ze echt zelf uitzoeken. We moeten vertrouwen op de kwaliteit van de vaderzwaan. Hij moet zijn plicht vervullen.’

