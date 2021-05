Wappies, maatregelen en thuiswerken: kunstenaar maakt coronakwartet ‘met een knipoog’

Commissaris van de koning Jaap Smit in Spuigasten over herdenken en vieren

‘Mag ik van jou uit de categorie Wappies, de ontkenners?’ of ‘Heb jij van de Mondkapjes, Roodkapje?’. Het zijn twee vragen die zomaar voorbij kunnen komen bij een rondje coronakwartetten, gemaakt door kunstenaarsduo Marcello en Els.

Zakelijk partner Marko Fehres was de persoon die met het idee bij Marcello en Els aanklopte. ‘Ik was het er mee eens, Els niet’, vertelt Marcello aan Den Haag FM. Het was dan ook Marcello die met zijn kunstenaarsgerei aan de slag ging om het kwartet vorm te geven.

In totaal zijn er 32 verschillende kaarten die acht kwartetten vormen. De categorieën slaan allemaal op de de coronacrisis, zoals maatregelen, thuiswerken en mondkapjes. En dat allemaal met een gezonde dosis humor. ‘Marko liet mij zijn ideeën zien en die waren wat saai’, biecht Marcello op. Toen hebben de twee heren een paar flessen wijn opengetrokken en de lol er in gebracht. ‘Het moet niet serieus zijn. ik ga ook niet mijn mening geven. Het is een kwartet met een knipoog.’

Het coronakwartet is te koop via de website van Marcello’s Art Factory en Rock Gallery.