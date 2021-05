Asma (23) zorgt minimaal vijf uur per dag voor haar zieke vader: ‘Emotioneel gezien is het een rollercoaster’

Elf procent van de jongeren heeft een ziekte moeder, vader, zus of broer waar thuis voor gezorgd moet worden. Zo ook de 23-jarige Asma. Zij zorgt voor haar vader die kampt met de ziekte van Alzheimer. Nu de week van de Jonge Mantelzorger er aan komt is Asma met de gemeente op zoek naar ambassadeurs om de jonge mantelzorgers een stem te geven. ‘Het moet beter aangekaart worden.’

Asma is al sinds haar tiende mantelzorger voor haar vader. ‘Hij had eerst diabetes, wat erger werd door zijn bloeddruk’, vertelt Asma. ‘Daarna heeft hij vijf herseninfarcten gehad, waardoor hij Alzheimer heeft gekregen.’ Asma zorgt nu minimaal vijf uur per dag voor haar vader. In de ochtend een uur, in de middag een uur, in de avond twee uur en ’s nachts vaak ook nog een uur. Maar een echte klok is er niet op te zetten. ‘Soms gaat het heel goed, maar soms is mijn vader onrustig’, legt Asma uit.

Ondanks dat zij al dertien jaar zorgt, had ze de eerste jaren niet door dat zij mantelzorger was. ‘Toen ik aan mijn bachelor begon, kreeg ik er last van. Hoe moet ik dit combineren? Toen was ik achttien’, vertelt Asma. ‘Ik had het niet door, het was een onderdeel van mijn leven.’

Mantelzorgnest

Het komt vaker voor dat jongeren niet weten dat zij mantelzorger zijn, of tegen dingen aanlopen omdat de maatschappij slecht is ingericht op mantelzorg. ‘Hogescholen weten niet waar jonge mantelzorgers tegenaan lopen’, vertelt de 31-jarige Laxmi, mantelzorgster en begeleider van jonge mantelzorgers. ‘Misschien halen ze een onvoldoende, omdat ze een heftige zorgweek hadden. Ik wil een stem geven aan mantelzorgers die niet naar buiten durven te komen.’

Laxmi komt uit een mantelzorgnest. In haar familie komt mantelzorgen veel voor, waardoor zij bij jonge mantelzorgers veel signalen oppikt van wat er speelt. ‘Mantelzorg is mooi, maar zorgt soms ook voor spanningen in de familie. Ruzies, ouderen die mishandelt worden of financieel worden uitgebuit’, legt Laxmi een paar voorkomende problemen uit.

Op jonge leeftijd mantelzorgen eist psychisch een tol. ‘Emotioneel gezien is het een rollercoaster’, aldus Asma. ‘De ene dag gaat je er goed mee om, de andere dag niet. Soms gaat het even niet.’

Ondanks dat Asma al dag en nacht zorgt, is het voor haar duidelijk dat zij dit wil blijven doen. ‘Mijn bestemming is om in de ouderenzorg te werken, specifiek gericht op Alzheimer’, zegt Asma. Maar dat er meer aandacht voor moet komen, is voor zowel Asma als Laxmi een gegeven. ‘Niet alle organisaties zijn ingericht hoe om te gaan met een werknemer of student die mantelzorger is’, vertelt Laxmi. ‘Het aantal ouderen groeit, dus het aantal mantelzorgers groeit. Er is bewustwording nodig van wat mantelzorg is. En begrip.’ Asma sluit zich bij Laxmi aan. ‘Dit is iets wat beter aangekaart moet worden.’

Van 1 juni tot en met 7 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger. Daarom is de gemeente op zoek naar jonge mantelzorgers die ambassadeur willen worden. Het gaat om de leeftijd 11 tot 24 jaar. Interesse? Kijk dan op de website van Den Haag Mantelzorg.