Buurt verzet zich tegen plan om van Willem Dreeshuis daklozenopvang te maken: ‘Burger wordt geminacht’

De brief viel bij de bewoners van de Bomenbuurt rauw op de mat: vanaf 1 juli wordt het Willem Dreeshuis in de Morsestraat een daklozenopvang, met plek voor 119 dak- en thuislozen. Dit zorgde voor rep en roer bij de buurtbewoners, die zich nu hebben verenigd in een stichting. Voor hen is het duidelijk: de gemeente moet terug naar de tekentafel.

Het Willem Dreeshuis was tot eind vorig jaar een verpleeghuis, maar werd gesloten omdat het pand ernstig was verouderd en niet geschikt was voor intensieve zorgbewoners. ‘Het is natuurlijk niet prettig om te moeten verhuizen’, zei directeur Jacques Thiadens eind 2020 mediapartner Omroep West. ‘Maar nu moeten er elke nacht vijf bedrijfshulpverleners extra in het pand blijven slapen om de bewoners bij brand te kunnen evacueren. Dat kost dertienduizend euro per maand. Dat houden we niet lang vol.’

Nu wordt het pand gereed gemaakt om per 1 juli te dienen als daklozenopvang. De bewoners werden daar eind april over geïnformeerd, twee maanden voor de opening. ‘Je wordt geconfronteerd met een besluit dat over vier weken gaat plaatsvinden’, vertelt buurtbewoonster Helen Gorte. Hun irritatiepunt licht vooral bij de gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. ‘Daar zit de pijn’, aldus Gorte. ‘In landelijke politiek gaat het over het vertrouwen van de burger en hier krijgen wij een besluit op de mat, waar wij niet in gekend zijn.’

‘Als je het goed aanpakt, komt er draagvlak’

Het plan lijkt al volledig dichtgetimmerd, maar de buurtbewoners laten het er niet bij zitten. Via de stichting ‘Vrienden van Drees’ willen zij een tegengeluid bieden. ‘Een stichting zorgt voor een aanspreekpunt’, aldus omwonende Andre van Lier. ‘Daar moet de gemeente naar luisteren. ‘We moesten het even professioneel organiseren, maar dat hebben wij in een week tijd redelijk goed gedaan.’

De stichting wil dat de gemeente alle plannen schrapt en opnieuw begint. ‘Het is niet goed gedaan’, aldus Van Lier. ‘Het plan moet voldoen aan het bouwbesluit.’ Volgens Van Lier rammelt en kraakt het plan nu van alle kanten. Het pand zou namelijk niet geschikt zijn voor een daklozenopvang. ‘Het is een pand waar Vestia niets aan doet, en de wethouder zegt: “Ahjo, we doen er een nieuw behangetje op”. Daar zijn wij niet van gediend.’

‘Als je het goed aanpakt, komt er draagvlak’, aldus Helen Gorte. ‘In een normaal democratisch proces heb je inspraak. Dat heb je nodig om draagvlak te creëren. Dat hoort. De bereidheid van bewoners om mee te denken is er, maar we worden niet betrokken. De burger wordt geminacht.’ De stichting gaat stappen ondernemen tegen de gemeente. ‘Begin bij het begin, dan kijken we waar het schip strand, met draagvlak vanuit de buurt’, besluit Van Lier.