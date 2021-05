De Mos pleit na dodelijke steekpartij opnieuw voor boete voor ouders van messendragende jongeren

‘Het wapenbezit onder jongeren neemt schrikbarende vormen aan en moet keihard worden bestreden.’ Dat zegt Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Dat bestrijden begint volgens De Mos bij het beboeten van de ouders. Daarvoor werd in februari 2020 een motie aangenomen door de raad, maar in januari 2021 door het college besloten geen geldboete op te leggen bij ouders van kinderen met steekwapens. De Mos pleit er vrijdag voor toch met boetes te gaan werken. ‘Gisteren werd pijnlijk duidelijk dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken.’

Daarmee doelt de fractievoorzitter op de steekpartij aan de Rijswijkseweg, waarbij een 17-jarige jongen om het leven kwam. Eerder die dag werden bij een ander incident twee meisjes van 13 en 14 jaar opgepakt bij de Leyweg vanwege wapenbezit. ‘Het wapenbezit onder jongeren neemt schrikbarende vormen aan’, stelt De Mos. ‘Het moet keihard worden bestreden willen we onze veiligheid waarborgen en onze jongeren een toekomst geven.’

In februari 2020 zette de partij zich ook al in om wapenbezit terug te dringen onder jongeren. Op 20 februari 2020 werd de door De Mos ingediende voorstel ‘Maak ouders weer verantwoordelijk’ aangenomen. Met dit plan zou de gemeente een voorbeeld moeten nemen aan Rotterdam, die ouders van messendragende minderjarigen een boete van 2.500 euro oplegt als die twee keer worden betrapt. Maar, op 19 januari 2021 schreef het college aan de raad: ‘De gemeente Rotterdam heeft een interessant initiatief genomen door wapenbezit bij minderjarigen ook via het bestuursrecht te handhaven. Dit is niet onomstreden. Er lopen juridische procedures. Daarom kiezen we er nu niet voor om bestuurlijke boetes te implementeren.’ Het college wil de procedures afwachten voordat zij eventueel verder gaat met het kijken naar boetes voor ouders.

Drillrap

Daarom pleit Hart voor Den Haag/Groep de Mos er nogmaals voor om ouders verantwoordelijk te maken voor het gedrag van hun minderjarige kinderen. Daarnaast wil de partij een voorlichtingscampagne op scholen om jongeren te leren dat het dragen van een wapen gevaarlijk kan zijn. Ook wil Hart voor Den Haag dat het stadsbestuur opnieuw kijkt naar hun voorstel om Schoolcops in te voeren, politieteams die scholen onaangekondigd controleren op wapen- en drugsbezit.

Tot slot wil De Mos dat er een zwarte lijst komt voor drillrappers. ‘Deze lui zwaaien met grote messen in video’s en roepen op sociale media op tot geweld. We weten nog niet of de dodelijke steekpartij van gisteren in verband kan worden gebracht met drillrap, maar we weten wel dat steeds meer jongeren door deze waanzin wapens dragen, dat er door deze rap al dodelijke incidenten hebben plaatsgevonden en dat het oproepen tot geweld strafbaar is.’