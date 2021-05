Drie aanhoudingen na doodsteken 17-jarige jongen

De politie heeft drie mensen aangehouden voor de dodelijke steekpartij waarbij een 17-jarige jongen om het leven kwam. Dat meldt mediapartner Omroep West. De jongen werd donderdagavond rond 20.20 uur doodgestoken op de Rijswijkseweg, voor de deur van een kleermaker.

Na de steekpartij werd de jongen nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie heeft direct de omgeving van het steekincident afgesloten en een sporenonderzoek gedaan. De recherche heeft een aantal omstanders gesproken en uit die verklaringen kwam een mogelijk betrokken voertuig naar voren.

Later op de avond, rond 23.15 uur, werd deze auto, een zwartkleurige Opel Insignia, door agenten op de Erasmusbrug in Rotterdam gezien. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden, een 21-jarige man uit Delft en een 17- jarige vrouw uit Den Haag, werden aangehouden. Later op de avond heeft zich ook nog een 20-jarige man uit Den Haag gemeld aan een politiebureau, ook deze man is aangehouden. ‘Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten’, laat de politie weten.

