Van ambtenaar naar Eurovisie Songfestival-medewerker: Gert-Jan begeleidt Noorwegen in en rond Ahoy

Voor de één blijft het een droom, voor de ander wordt het vanaf zaterdag werkelijkheid: werken voor het Eurovisie Songfestival. Ambtenaar Gert-Jan Aleman is één van de gelukkigen die naar Ahoy mag afreizen om te gaan werken voor het wereldberoemde festival. Het is vrijwilligerswerk, maar dat maakt Aleman niets uit. ‘Je maakt iets mee wat je nooit meer meemaakt.’

Vanaf zaterdag begint de gekte in Ahoy Rotterdam, waar het Eurovisie Songfestival dit jaar wordt gehouden. Ieder deelnemend land heeft zogenoemde delegatiehosts aangewezen gekregen. ‘Dat betekent dat je 24/7 voor een deelnemend land beschikbaar bent om alles te regelen wat zij niet zelf kunnen regelen’, aldus Gert-Jan Aleman, die delegatiehost is voor Noorwegen. Boodschappen doen, interviews regelen, vervoer regelen: er staat vanaf zaterdag van alles op de takenlijst van Aleman. ‘Je kan het zien als personal assistent. Op de achtergrond, maar constant beschikbaar.’

De delegatiehost voor Noorwegen moet wel toegeven, hij kan maar één woord Noors: velkommen. ‘We hadden eerst Australië aangewezen gekregen om te begeleiden, maar zij komen niet in verband met de coronacrisis. Daarna heb ik Noorwegen toegewezen gekregen en daar ben ik heel blij mee’, vertelt de delegatiehost.

Once in a lifetime

In totaal zijn er tachtig delegatiehosts aanwezig in Ahoy, om de 39 deelnemende landen te begeleiden. Veel mensen hadden interesse in deze vrijwilligersbaan, in totaal vielen er 650 sollicitatiebrieven op de mat bij de organisatie van het Eurovisie. Gert-Jan Aleman heeft die zware selectie doorstaan. ‘Ik denk omdat ik heel decidated ben. Een regelmens. Ik kan lange dagen maken en ben ik het dagelijks leven vitaliteitsmanager bij de gemeente. Dat heeft allemaal meegespeeld.’

Het werk is vrijwillig, maar dat vindt Aleman ‘lekker boeiend’. ‘Je maakt iets mee wat je nooit meer meemaakt. Ik kreeg zondag een rondleiding door Ahoy. Toen stond ik ineens voor dat grote podium. Kippenvel all over.‘

TIX

De artiest die voor Noorwegen gaat strijden heet TIX, de artiestennaam van Andreas Haukeland. Hij heeft in zijn thuisland acht nummer-1-hits op zijn naam geschreven. ‘Hij heeft Gilles-de-la-Tourette, daar is hij vroeger mee gepest. Daardoor raakte hij depressief. Hij maakte muziek, maar de muziekindustrie pakte hem niet op’, legt Gert-Jan de biografie van TIX in het kort uit.

De muziek van TIX zit door zijn levensloop doorvlochten met boodschappen. ‘Hij wil mensen die anders zijn een hart onder de riem steken.’ Zijn nummer voor het Songfestival is geen uitzondering en ook de videoclip draagt een boodschap. ‘Sta op, vraag om hulp, je kan het’, vat Gert-Jan Aleman de boodschap van TIX samen. ‘Dat is een mooie boodschap, denk ik.’