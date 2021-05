Asma (23) zorgt minimaal vijf uur per dag voor haar zieke vader: ‘Emotioneel gezien is het een rollercoaster’

Wie wint er een Tegel? Uitreiking journalistieke prijzen te volgen via Den Haag TV

De jaarlijkse prijzen voor de Nederlandse journalistiek, De Tegels, worden maandag 10 mei bekendgemaakt vanuit de centrale bibliotheek in Den Haag. Amber Kortzorg en Sosha Duysker presenteren vanaf 16.15 uur de online uitreiking van De Tegels 2020. De uitzending is live te volgen via Den Haag TV.

De Tegel is een Nederlandse prijs voor journalistiek die sinds 2006 wordt uitgereikt. In deze prijs zijn drie andere prijzen opgegaan: de Prijs voor de Dagbladjournalistiek, het Gouden Pennetje en de Gouden Tape. In 2013 ging ook de interviewprijs De Luis op in De Tegel. De prijs wordt in diverse categorieën door een vakjury toegekend. De Tegel is genoemd naar het boek ‘Tegels lichten’ van Henk Hofland.

Tijdens de uitzending worden de winnaars in de volgende categorieën bekend gemaakt: Nieuws, Nieuwsverslaggeving, Buitenland, Interview, Achtergrond, Storimans, Audio/Podcast, Onderzoek, Regio/lokaal, CBS Data, Online, de Pioniersprijs en de Publieksprijs. De uitzending duurt tot 19.45 uur.

‘Het blijft bijzonder om als internationale stad van Vrede en Recht via de Jaarprijzen voor de Journalistiek in de vorm van De Tegels, de journalistiek te kunnen steunen’, zegt wethouder Robert van Asten. ‘Vrije journalistiek geeft ons een goede basis om een eigen mening te vormen. Daarom vind ik het mooi dat de online uitreiking weer plaats vindt in onze Centrale Bibliotheek. Bibliotheken zijn de plaats waar nog meer aan de basis van personen wordt gewerkt en waar iedereen terecht kan om te leren en informatie te vergaren. Een perfecte combinatie en ik kijk ernaar uit te ontdekken wie de winnaars dit jaar zullen gaan worden.’