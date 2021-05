Al rollend en rijdend de boulevard over: Cloë opent retro-rolschaatsverhuur op Pier van Scheveningen

Het ultieme seventies-gevoel. Dat is wat Cloë van Wilgenburg wil creëren met haar rolschaatsverhuur Rollaglow, die vanaf zaterdag te vinden is op de Pier van Scheveningen. ‘Mensen moeten weer een beetje positiviteit krijgen.’

De knalroze caravan rechtsvoor op de Pier, waar vanuit Cloë van Wilgenburg haar klassieke Impala-rolschaatsen verhuurt, is niet de missen. Via Marktplaats wist de rolschaatsfanaat deze caravan op de kop te tikken. Vervolgens ging ze aan de slag met de roze verf. ‘Kastjes erin, vijftig paar rolschaatsen er in’, somt Cloë het werkproces op terwijl zij over de boulevard skatet.

Bij het huren van een paar rolschaatsen krijg je toegang tot een Spotify-playlist die in het teken staat van de jaren zeventig. ‘Je gaat helemaal terug naar de seventies’, legt Cloë de look-and-feel van haar rolschaatverhuur uit. Het idee om dit te openen kwam afgelopen winter bij haar op, toen zij over de boulevard wandelde. ‘Ik dacht: “Mensen moeten weer een beetje positiviteit krijgen”. Toen ging ik googelen en een maand later was alles rond.’

Wie bang is voor botsingen met wandelende strandgangers, kan beter de rolschaatscaravan voorbij lopen: als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor ongevallen. Daar moet je zelfs voor tekenen. ‘Dat is ook om er voor te zorgen dat de skates weer terugkomen’, legt Van Wilgenburg uit. ‘Mensen moeten dus wel hun identiteitsbewijs meenemen.’

Verslaggever Bob Brinkman rolschaatste een stukje met Cloë van Wilgenburg mee.

Scheveningen, of rolschaatscity

Scheveningen en rolschaatsen gaan al langer hand in hand. Zo werd in 1983 op de Pier de rollerskate-disco geopend. Het Polygoonjournaal nam daar in de jaren tachtig een kijkje.