Burgemeester met hoge nood mag niet op politiebureau Scheveningen naar wc: ‘We kunnen dat niet zomaar aan iedereen toestaan’

Het zal je maar gebeuren: je moet nodig plassen, maar je kan nergens terecht. Zelfs niet bij het politiebureau, terwijl je daar min of meer de baas bent. Het overkwam burgemeester Jan van Zanen afgelopen weekend op Scheveningen, zo schrijft hij in zijn fotodagboek.

In dit dagboek toont Van Zanen wat hij zoal elke dag doet. Van boodschappen tot de start van de landelijke Aangifte Dag, van een verjaardag van een honderdjarige tot de opening van een veilig strand- en zwemseizoen. Het komt allemaal voorbij.

Het hilarische voorval doet zich zondagochtend 2 mei voor. ‘Wandel zondagochtend vroeg heen en weer naar de boulevard’, schrijft de burgemeester in zijn fotodagboek. En daar ontstaat voor hem het probleem: ‘Moet als ik er bijna ben plassen.’

Redding nabij

Vanwege de coronamaatregelen zijn horecagelegenheden pas om 12.00 uur geopend, waar dan ook van het toilet gebruik mag worden gemaakt. Maar de redding is nabij. ‘Gelukkig, denk ik, aan het eind van de Nieuwe Parklaan is een politiebureau. Dat is dicht, of toch niet?’

‘Even verderop staat de garagedeur open. Helemaal achterin staat een agent een sigaretje roken.’ Van Zanen vraagt aan de politieman: ‘Goedemorgen meneer, mag ik van het toilet gebruik maken?’

‘We kunnen dat niet zomaar aan iedereen toestaan’

Maar de agent herkent de burgemeester blijkbaar niet. ‘Nee, we kunnen dat niet zomaar aan iedereen toestaan, sorry’, antwoordt de agent. En dat terwijl de burgemeester eigenlijk de baas is van de politieman, omdat de burgemeester het gezag heeft over de politie.

De burgemeester loopt op het advies van de agent de Utrechtsestraat uit om te zien of de parkeergarage aan Zwolsestraat uitkomst biedt. ‘Dat blijkt niet het geval’, schrijft de burgemeester.

‘Hoera’

Vervolgens loopt Van Zanen richting de boulevard om zijn rondje af te maken en weer huiswaarts te gaan. ‘Hoera’, jubelt Van Zanen. ‘De boulevard biedt uitkomst. Ter hoogte van de Lego-giraffe staat een plaszuil.’

En zo komt het toch nog goed. ‘Ik schrijf het maar eerlijk, heerlijk’, grapt hij. ‘Zet mijn wandeling met een lege blaas voort’, aldus de burgemeester.