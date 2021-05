Kunstkoe uit voortuin gestolen en in de fik gezet

Een felgekleurde kunstkoe is in de nacht van vrijdag op zaterdag uit een voortuin aan de Daal en Bergselaan gestolen en in de brand gezet. De achterkant van de koe is volledig zwartgeblakerd.

Vlak voor de deur van de woning is de koe, wit met gekleurde strepen, in vuur en vlam gezet. Bij de brandplek werd een flesje wasbenzine gevonden. Vermoedelijk is daar de brand mee aangestoken.

De politie doet onderzoek.

Foto boven: Regio15.