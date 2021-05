Al rollend en rijdend de boulevard over: Cloë opent retro-rolschaatsverhuur op Pier van Scheveningen

Nagenieten van Bevrijdingsfestival en Haags Songfestival? Kijk dit weekend naar Den Haag TV

Meer in

Heb je het Bevrijdingsfestival woensdag gemist? Of wil je gewoon nog even nagenieten van de unieke concerten van Suzan & Freek vanuit het PAARD en DI-RECT vanuit Madurodam? Kijk dan zaterdag om 20.00 uur naar de samenvatting van het Bevrijdingsfestival via Den Haag TV. En heb je meer behoefte aan muziek? Ook dan zit je bij ons goed: de derde voorronde van het Haags Songfestival wordt na het Bevrijdingsfestival vertoond.

Het gaat om een samenvatting van de 9 uur durende live uitzending die op 5 mei is gehouden in het PAARD. Het Bevrijdingsfestival Den Haag kan dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden op het Malieveld. Het evenement verhuist daarom eenmalig naar poppodium PAARD. Met optredens van Suzan & Freek, Milow, Davina Michelle, Tino Martin, Merol en vele andere bekende artiesten.

Na de samenvatting van het Bevrijdingsfestival is de derde voorronde van het Haags Songfestival te zien. Tijdens elk van de drie voorrondes worden zeven deelnemers beoordeeld door steeds een andere jury. Aan het eind van elke voorronde worden door de jury twee finalisten bekend gemaakt.

Uiteindelijk gaat de strijd dus tussen zes finalisten. Ook voor de finale schuift weer een nieuwe jury aan, en dan mag óók het publiek – thuis via televoting – een stem uitbrengen. Het winnende lied van het Haags Songfestival wordt uitgebracht op cd-single. Daarnaast krijgt de winnaar een grote beker mee naar huis en kan hij of zij uiteraard rekenen op eeuwige roem. Voor het Haags Songfestival 2021 kwamen ruim zestig aanmeldingen binnen bij de organiserende R.G. Ruijs Stichting.