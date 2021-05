Het succesverhaal van Sushimeisjes Nicole en Lisa: van een keuken van 4 vierkante meter naar een derde vestiging op Kijkduin

Marcel Verreck: ‘Gecrasht met een Ferrari op de A44: had gedronken, dat was dus een typische proef-rit’

Wat begon in een keukentje van vier vierkante meter is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een horecabedrijf met zestig werknemers. Lisa Sassen (29) en Nicole Dassing (29) van De Sushimeisjes openen deze zomer hun derde vestiging in Kijkduin. ‘We zijn het gewoon gaan doen!’, vertelt Lisa.

De Haagse horecatijgers begonnen met een sushicateringbedrijf. Dat ging meteen zo goed dat Lisa en Nicole meer ruimte nodig hadden. ‘Mijn moeder heeft kapsalon Haagsche Kopjes, zij heeft ons toen geholpen. Ze had een hokje vrij van vier vierkante meter, daar maakten wij een mini-keuken. Vanuit daar hebben we via Thuisbezorgd meer naamsbekendheid gecreëerd.’

Lisa en Nicole | Foto: Myrthe van Leeuwen

Maar ook dat ontplofte al snel door de populariteit en het keukentje werd te klein. ‘Het liep uit de hand, we konden het niet meer aan met z’n tweeën.’ Dus verhuisden De Sushimeisje naar een pand in de Prins Hendrikstraat. ‘Het was dichtbij en een leuk buurtje.’

Om het pand te kunnen overnemen en de overnamekosten te kunnen betalen legden ze hun spaargeld in en stuurden ze vrienden en familie een mailtje voor een crowdfunding. ‘Iedereen heeft een klein beetje geholpen, dat was heel fijn. Daardoor hebben we het kunnen overnemen.’

Maar ook de Prins Hendrikstraat werd na een paar jaar te klein en Lisa en Nicole zochten een pand met een groter restaurant. ‘Bij de Prins Hendrikstraat moesten mensen zeker twee weken van tevoren reserveren, anders was er geen plek.’ Twee jaar later openden ze hun tweede zaak aan de Valkenboskade.

Foto: Myrthe van Leeuwen

Derde vestiging op Kijkduin

Deze zomer openen De Sushimeisjes een nieuw vestiging op Kijkduin. ‘We hebben daar geen restaurant, maar gaan terug naar de basis, alleen maar take away, en een terrasje met acht tafels. Dat vinden we het allerleukst. Onze passie ligt bij bezorgen.’ In de zaak komen open koelingen. De verse sushi wordt er meteen ingelegd na het maken, mensen kunnen het gelijk afrekenen en meenemen.

Volgende week start de verbouwing op Kijkduin. Lisa en Nicole hopen dat de zaak eind juli open kan. ‘We moeten wel flink aan de bak.’ Met de nieuwe locatie wordt ook hun bezorggebied groter.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door DE SUSHIMEISJES (@desushimeisjes)

Liefde voor sushi

Lisa en Nicole kennen elkaar van het Segbroek College. Daarna is Lisa gaan reizen. ‘Voor mij was het belangrijk dat ik een tussenjaar heb genomen toen ik achttien was. Ik ben een beetje gaan reizen en werken. Toen kwam ik er achter dat de horeca mijn passie is.’

Bij Wicked Wines aan het Anna Palownaplein leerde Lisa sushi maken. Dat smaakte naar meer en ze leerde het vak aan Nicole. Omdat de vrouwen toen vonden dat er weinig goede bezorgsushi was, zagen ze een gat in de markt. ‘En sushi is ons lievelingseten.’

Foto: Myrthe van Leeuwen

Bedrijf runnen

Ze legden allebei achthonderd euro in voor spullen zoals een rijstkoker en messen en gingen aan de slag. Wat ze verdienden investeerden ze meteen in het bedrijf. ‘Zo is het stapje voor stapje gegaan. Het was vrijwel risicoloos.’

Goed sushi rollen is één ding, maar een heel bedrijf runnen is heel wat anders. Maar dat hield Lisa en Nicole niet tegen: ‘We zijn het maar gewoon gaan doen. We hebben wel veel hulp gevraagd en een boekhouder en accountant aangenomen. Ik ben blij dat we dat hebben uitbesteed’.

Daardoor kunnen Lisa en Nicole ook nog zelf in de keuken staan. ‘Ik sta twee dagen in de keuken, Nicole eentje. En dan werken we nog twee dagen op kantoor. Gelukkig hebben we vijf managers inmiddels. Want ik sta toch het liefste zelf in de keuken.’

Gewoon doen

Dat de vrouwen in vijf jaar vanuit het niets zo’n groot bedrijf hebben opgebouwd met zestig mensen in dienst komt vooral door lef, vertelt Lisa. ‘We zijn niet bangig en doen het gewoon. We zien wel waar het schip strandt.’

Voor wie ook zijn droom achterna wil gaan heeft Lisa een belangrijk advies: ‘Neem de tijd om te ontdekken wat je leuk vindt. Wees niet bang en doe het gewoon! Natuurlijk kan het misgaan, maar dan heb je er van geleerd’.

