Mei-dagen-special in Het Woordenrijk

In Het Woordenrijk hoor je zondagavond een special rondom de mei-dagen. Gedichten horen sinds jaar en dag bij de herdenking en de bevrijding van 4 + 5 mei. Zoals het gedicht dat Stian Olesen voordroeg op Bevrijdingsdag:

De sleutel (fragment)

Vrijheid verpakt in metaal

een gouden laagje

dat speelt met het licht van de zon

De vrijheid wordt weerkaatst

verdriet dat druipt over het glanzende goud

als gesmolten chocolade de duisternis in

Zondagavond hoor je niet alleen deze jonge dichter uit Den Haag, maar ook Xiu Bin van Lier, Mirle Wittekoek en Sumai Yahya en hun docent Diann van Faassen met hun vrijheids-gedichten die zij in het Oranjehotel voordroegen tijdens Bevrijdingsdag. De dag ervoor stond de tevens Haagse dichter Amara van der Elst op de Dam, ook haar spoken-word-voordracht komt voorbij. Waar ook André van Duin stond die in zijn speech dichter Jacob Israel de Haan citeerde. Meer over deze dode dichter in Het Woordenrijk. Tevens een bijdrage van Anne-Tjerk Mante die de oorlogsherinneringen van zijn moeder omvormde tot een verhaal voor de Haagse Kunstkring. Tenslotte een driestemmige theatertekst geschreven door Dichter des Vaderlands Lieke Marsman uitgevoerd door acteurs van Het Nationaal Theater.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is een productie van het Haags Dichtersgilde en wordt samengesteld en gepresenteerd door Ricco van Nierop.