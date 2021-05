Demonstranten Extinction Rebellion aangehouden na protest op openbare weg

In haar strijd tegen de fossiele industrie zijn demonstranten van Extinction Rebellion (ER) vandaag opnieuw actief in Den Haag, 23 van hen zijn aan het begin van de middag op de kruising bij de Bosbrug op de weg gaan zitten. De politie heeft de demonstranten aangehouden, meldt calamiteitenwebsite Regio15.

Een groep demonstranten van Extinction Rebellion houdt de kruising Koningskade/Korte Voorhout bezet; en dat veroorzaakt een verkeerschaos in de wijde omgeving. https://t.co/mbZsOkU65B pic.twitter.com/CMYnE3JdoD — Regio15.nl (@regio15) May 10, 2021

De demonstratie was niet vooraf aangemeld, de gemeente spreekt op Twitter van ‘spontaan demonstreren’. Het was voor de demonstranten toegestaan om te demonstreren op de Koekamp, in plaats daarvan kozen ze ervoor om op de weg plaats te nemen.

Een groep demonstranten wil vandaag spontaan demonstreren in Den Haag. Daarvoor gelden de kaders voor niet aangemelde demonstraties. Deze worden gefaciliteerd op het Malieveld of de Koekamp. In dit geval is de Koekamp de locatie voor de niet aangemelde demonstratie. — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) May 10, 2021

ER riep demonstrante eerder op om mee te doen aan een actie om een locatie te vergroenen die daar dringend aan toe is: ‘Sommigen komen bijvoorbeeld verkleed als boom. Maar je kan ook een leuke kamerplant meenemen of je groenste trui aantrekken’. Daarbij werd van demonstranten gevraagd bereid te zijn om het risico te lopen dat je wordt gearresteerd.

Foto: Regio15