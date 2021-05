Dit zijn de nieuwe horecaplannen voor Den Haag

Meer daghoreca in je eigen wijk en kroegen in het centrum die langer open mogen. Het zijn twee voorbeelden van horecaplannen van de gemeente voor de komende drie jaar. In de plannen van het stadsbestuur staat dat de horeca op sommige plekken wordt uitgebreid, maar op andere plekken wordt beperkt voor een beter evenwicht in het aanbod en de spreiding.

Zo komen er extra mogelijkheden om daghoreca te openen die gericht is op klanten uit de eigen wijk. En op plaatsen waar Hagenaars graag buiten zijn, zoals parken en landgoederen, recreatiegebieden, pleinen en speeltuinen.

Uitgaan

In het winkelgebied (zoals het centrum) worden enkele pleinen aangewezen waar naast bestaande daghoreca ook kroegen mogen komen met een sluitingstijd van 02.00 of 02.30 uur. Daarmee wil de gemeente de levendigheid versterken en de verblijfsduur verlengen.

Het Haagse nachtleven is belangrijk voor de stad. ‘Het is maatschappelijk, sociaal en economisch belangrijk en verdient extra aandacht’, aldus de gemeente. Daarom komt er meer promotie, extra mogelijkheden voor (tijdelijk) gebruik van locaties en meer aandacht voor (sociale) veiligheid in uitgaansgebieden.

In gebieden zoals de Binckhorst, Laakzijde station HS, station Laan van NOI kunnen horecaondernemers een pop-up zaak beginnen met ‘vernieuwende en avontuurlijke horecaconcepten’. Uiteraard wordt er bij de ideeën wel gekeken naar het bestemmingsplan voor dat gebied.

Horeca na de coronacrisis

Deze plannen zijn een belangrijke impuls na de coronacrisis, vindt verantwoordelijk wethouder Saskia Bruines. ‘Net als veel andere economische sectoren is ook de horeca getroffen door de maatregelen die de landelijke overheid heeft moeten nemen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Ik ben onder de indruk van de veerkracht en de creativiteit die ik bij de ondernemers zie en snap heel goed dat ze staan te popelen om weer op hun eigen manier aan de slag te kunnen.’

‘Het is nog onduidelijk wat de langere termijn gevolgen voor de Haagse horeca zijn maar al wel duidelijk is het effect op de werkgelegenheid. In ieder geval is het belangrijk om nu die acties in gang te zetten die de horeca de mogelijkheden geeft om in de post-corona tijd te herstellen, te bestendigen en eventueel ook te groeien.’

De gemeente vindt het belangrijk dat horecaondernemers altijd terechtkunnen bij de gemeente. Daarom wordt de dienstverlening voor de ondernemers uitgebreid via het Ondernemersportaal en de Horecabalie.

Alle details zijn terug te lezen op de site van de gemeente.

