Kinderen bij herdenking Slag om Den Haag: ‘Ze hebben gevochten voor onze vrijheid’

Ieder jaar wordt op 10 mei de Slag om Den Haag herdacht in Ypenburg. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd fel gevochten rond vliegveld Ypenburg. Meer dan 500 Nederlandse militairen kwamen om in de strijd om Den Haag. Vanwege de coronacrisis was het een sobere herdenking bij het monument aan het Böttgerwater. Leerlingen van de naastgelegen basisschool lazen een gedicht voor en legden bloemen: ‘Het was spannend en leerzaam.’

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 landden Duitse parachutisten op en rond vliegveld Ypenburg. De opdracht van de Duitsers was Den Haag te veroveren en koningin Wilhelmina, leden van het Kabinet-De Geer II en de legerleiding gevangen te nemen. Bij de gevechten rond de Residentie sneuvelden 500 Nederlandse militairen. Het monument ter nagedachtenis aan hen die vielen, is geadopteerd door OBS Ypenburg.

De leerlingen van groep acht hebben de afgelopen periode onderzoek gedaan naar wat er gebeurde tijdens de slag om Ypenburg. Maandag mochten ze tijdens de herdenking gedichten voordragen en bloemen leggen. Iets wat de kinderen heel serieus nemen. ‘Omdat ze gezorgd hebben voor onze vrijheid, als ze er niet waren geweest, hadden we nu Duits gesproken. Daarom vind ik het belangrijk’, vertelt een jongen aan mediapartner Omroep West. ‘Als we dit niet herdenken, dan weet de volgende generatie in de toekomst dit ook niet meer’, legt een meisje uit.