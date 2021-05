Schietterrein verstoort stilte in Meijendel: ‘Mensen hebben behoefte aan plekken waar nog rust en stilte heerst’

Natuurgebied Meijendel zou een écht stiltegebied moeten worden, een nabijgelegen schietterrein waar al jaren een kleiduivenschietvereniging, een scherpschuttersvereniging en een schietbaan van Defensie te vinden is is niet passend vindt GroenLinks. In schriftelijke vragen noemt de partij de schietclub in de buurt van een stiltegebied onwenselijk, ze wil dat er onderzoek wordt gedaan naar overlast die door bewoners wordt ervaren wanneer ze door het gebied wandelen. ‘Mensen hebben behoefte aan plekken waar nog rust en stilte heerst. in een drukke stad als Den Haag is dat hard nodig.’

‘Eerst willen we kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om overlast te beperken’, legt fractievoorzitter Arjen Kapteijns uit. Daarbij gaat het vooral om geknal in het weekend. ‘Dat hoor je op kilometers afstand nog.’ In een uiterst geval zou het voor GroenLinks de consequentie kunnen hebben dat de schietliefhebbers moeten vertrekken.

‘In een stiltegebied zijn alleen geluiden toegestaan die nodig zijn om het gebied in stand te houden. Schietactiviteiten vallen daar niet onder’, stelt Kapteijns. ‘Ook is er geen onderzoek gedaan naar de geluidshinder van het schietterrein, waardoor niet is vast te stellen of het geluidsniveau onder de streefwaarde voor stiltegebieden ligt.’

Wat GroenLinks betreft komt er nu een onderzoek naar het geluidsniveau in de omgeving. ‘Het stadsbestuur moet aantonen dat de geluidshinder onder de gestelde waarden voor stiltegebieden blijft. Indien de geluidsoverlast niet kan worden aangepakt, dan moet je je afvragen of dit soort activiteiten thuishoren in een natuurgebied.’

Schiethobbyisten

De door GroenLinks genoemde schiethobbyisten zouden hun hobby prima op een andere locatie kunnen uitoefenen, of met hulpmiddelen. ‘Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondergronds schieten’, stelt de partij voor. ‘Tevens zou het gebruik van geluiddempers de overlast aanzienlijk kunnen verminderen.’

