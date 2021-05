Verkeerscontrole Zeeheldenkwartier: drugsvondst, aanhoudingen en boetes

Bij een verkeerscontrole in het Zeeheldenkwartier heeft de politie vrijdag meerdere boetes uitgedeeld, daarnaast zijn drie personen die onder invloed van drugs reden aangehouden. Bij een van de verdachten werden ook in het voertuig nog drugs aangetroffen.

In de middag werden op het Elandplein en de Torenstraat 87 voertuigen gecontroleerd door agenten van politiebureau Jan Hendrikstraat in samenwerking met Team Verkeer. Tien personen kregen een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs.

‘Drie van de 10 personen die reden zonder rijbewijs reden op een huurscooter. Dit deden zij op een account van iemand anders. In dit soort gevallen bellen wij het verhuurbedrijf op en leggen de situatie uit. Het account wordt direct geblokkeerd en de eigenaar van het account krijgt van het verhuurbedrijf ook een boete van 500 euro’, schrijft men op Facebook.

Later in de middag werd in een groter gebied een deel van het verkeer gecontroleerd. ‘De focus lag hierbij op personenauto’s.’ Daarbij werden zes bekeuringen uitgedeeld voor te hard rijden (één rijbewijs werd ingevorderd), twee bestuurders werden bekeurd voor het vasthouden van de mobiele telefoon en drie bestuurders waren onder invloed van drugs. ‘Bij één van de drie aanhoudingen troffen collega’s ook een hoeveelheid drugs aan in het voertuig. De verdachte mag zich verantwoorden voor de rechter.’

Foto: Politiebureau Jan Hendrikstraat