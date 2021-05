Vlaggetjesdag weer afgelast vanwege corona: ‘Willen het risico niet lopen’

Meer in

Ook dit jaar gaat Vlaggetjesdag niet door. Dat hebben Stichting Vlaggetjesdag Scheveningen en de gemeente Den Haag bepaald. ‘Een grootschalig evenement met meer dan 100.000 mensen is in de huidige situatie niet coronaveilig te organiseren. Dat risico willen we niet lopen’, laat Annemiek Hanssen van de organisatie weten. Vlaggetjesdag stond gepland op 19 juni.

Ondanks dat er steeds meer mag en de horeca weer deels open is, vindt de organisatie het niet het juiste moment. ‘Ook al zijn er versoepelingen, wat ons betreft is niet mogelijk. Daarbij is Vlaggetjesdag een evenement van ontmoeten, veel Scheveningers komen terug om oude buren, vrienden of familie te ontmoeten.’

Een alternatief evenement zou niet dezelfde sfeer hebben. Daarom gaat de organisatie dit jaar ook geen online Vlaggetjesdag organiseren. ‘Iedereen zit al veel te veel achter een scherm. Je werkt achter het scherm, kinderen zitten achter het scherm. Dus om dan de ontspanning ook nog online te doen, dat leek ons geen goed idee. Voor Vlaggetjesdag is dat geen goed alternatief.’

Dit gaat wel door

Om Vlaggetjesdag niet zomaar voorbij te laten gaan wordt er wel in verzorgingshuizen haring uitgedeeld. Daarnaast is er een kleurwedstrijd voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. ‘We hopen dat dit jaar nog meer scholen en kinderen mee gaan doen.’

Ook wordt de wedstrijd ‘Vlaggen op Vlaggetjesdag’ weer gehouden. De stichting roept heel Scheveningen op om hun straat, tuin, voorgevel tussen 14 en 20 juni aan te kleden in Vlaggetjesdagsferen.

En een ander lichtpuntje: de burgemeestersharing kan gewoon worden aangeboden. Daar is de stichting erg blij mee.

2021: 75 jaar Vlaggetjesdag

Volgend jaar bestaat Vlaggetjesdag 75 jaar. ‘Daar hebben we heel veel zin in. Hopelijk kunnen we door de versoepelingen ook met de vrijwilligers wel plannen maken voor volgend jaar’, vertelt Hanssen.

‘We gaan ervan uit dat we iedereen in 2022 met een waanzinnig programma kunnen verrassen. Een extra bijzonder jaar omdat we dan 75 jaar Vlaggetjesdag gaan vieren’, aldus Gerbrand Voerman.

‘Vlaggetjesdag wenst al haar trouwe vrijwilligers, partners, sponsoren, donateurs, maatjes en bezoekers heel veel sterkte de komende tijd en we hopen iedereen in 2022 in goede gezondheid weer met Vlaggetjesdag aan de haven van Scheveningen te mogen begroeten.’

Vanaf 16 juni ligt de Hollandse Nieuwe weer in de winkel.