Deelscooters van Check. komen ook in Rustenburg en Oostbroek

De deelscooter van Check. zijn voortaan in een groter deel van de stad beschikbaar. De aanbieder van het deelvervoer maakt haar scooter nu ook beschikbaar in Rustenburg en Oostbroek in stadsdeel Escamp. Daarnaast zijn ze nu ook te vinden in Laakkwartier en bij de stations Moerwijk en Mariahoeve. Dat heeft de aanbieder vandaag bekendgemaakt.

De witpaarse elektrische scooters van Check. reden vorig jaar zomer nog niet in Den Haag, nu zijn er ruim 350 scooters in de stad te vinden. Naast Den Haag is Check ook actief in onder meer Rotterdam, Amsterdam en Breda.

Den Haag telt drie aanbieders van deelscooters: Felyx, Check. en Go Sharing

