Gek op wandelen? Check de nostalgische mediastadswandeling

In het afgelopen jaar zijn we -dankzij de lockdown- meer gaan wandelen en wellicht denk je nu alles in je eigen omgeving wel eens te hebben gezien, dan is de nieuwe wandelroute langs bekende plekken met mediamomenten iets nieuws om te proberen. De route van Beeld en Geluid Den Haag gaat langs dertien bekende plekken in de stad waar grote gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

De anderhalf uur durende wandeling door het centrum gaat onder meer langs de Ridderzaal waarbij aandacht is voor het aftreden van het kabinet Drees Van Schaik (1948-1951), het oude stadhuis en de Bijenkorf. Op de locaties is het via de website van de mediastadswandeling mogelijk om polygoonbeelden terug te kijken. Al zou dat natuurlijk ook kunnen zonder de route te lopen.

Mocht je na de wandeling in het centrum nog zin hebben aan meer meters en mediahistorie dan is het mogelijk om via het Haagse bos naar het ANWB-gebouw te gaan of om nog bijzondere medialocaties op Scheveningen te bezoeken.

